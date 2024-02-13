به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری ظهر سه شنبه در نشست تعاملی امامان جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این دولت نخستین کارخانه خوراک آبزیان در استان افتتاح شد.

وی بیان داشت: همچنین زیرساخت‌های تولید در پنج شهرک گلخانه‌ای نیز فراهم است.

عسکری با بیان اینکه چندین کارخانه خوراک آبزیان و دام نیز در دست احداث است، گفت: احداث دو زنجیره بزرگ مرغ و اضافه شدن احیای ده‌ها واحد راکد همچون کارخانه آب‌میوه‌گیری شهد ناب و چندین اقدام بزرگ و زیرساختی در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، کارهایی است که انجام شده است.