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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

۱۶۰۰۰تن فضای جدید سردخانه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شد

۱۶۰۰۰تن فضای جدید سردخانه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شد

یاسوج- معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۶ هزار تن فضای جدید سردخانه‌ای به فضاهای سردخانه ای استان اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری ظهر سه شنبه در نشست تعاملی امامان جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این دولت نخستین کارخانه خوراک آبزیان در استان افتتاح شد.

وی بیان داشت: همچنین زیرساخت‌های تولید در پنج شهرک گلخانه‌ای نیز فراهم است.

عسکری با بیان اینکه چندین کارخانه خوراک آبزیان و دام نیز در دست احداث است، گفت: احداث دو زنجیره بزرگ مرغ و اضافه شدن احیای ده‌ها واحد راکد همچون کارخانه آب‌میوه‌گیری شهد ناب و چندین اقدام بزرگ و زیرساختی در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، کارهایی است که انجام شده است.

کد مطلب 6023511

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