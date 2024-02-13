مشکلات فرهنگی و جنگ نرم، مستقیم نسل جوان را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جلسه اساتید و کارکنان ایثارگر دانشگاه قم با حضور منوچهر رشادی مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران و حجت الاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی رییس دانشگاه قم در حضور جمعی از اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مسعود علیزاده سرپرست گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه قم ضمن خیرمقدم به ایثارگران خانواده ایثارگران و شاهد و تبریک اعیاد شعبانیه عنوان کرد: جلسه امروز به مناسبت روز جانباز و تجلیل از ایثارگران دانشگاه قم برگزار شده‌است و پس‌از انجام سخنرانی‌های برنامه مراسم با پرسش اساتید و کارکنان از دکتر ارشادی مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران و تجلیل از اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ازنظر آماری در دانشگاه قم درحال حاضر تعداد ۶۱ نفر عضو هیات علمی جانباز و ایثارگر و تعداد ۸۸ نفر عضو هیات علمی از جامعه خانواده‌های شاهد و ایثارگر حضور دارند.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی رییس دانشگاه قم ضمن تبریک اعیاد و ایام دهه فجر بیان کرد: باید قدردان حضور اعجازگونه‌ مردم غیور در راهپیمایی سال جاری بود چراکه علی‌رغم تمام مشکلات و فشارهای موجود در جامعه همواره پای عقاید خود ایستاده‌اند، همیشه قدردان خانواده شهدا و ایثارگر هستند و خود را مدیون جهادگران نظامی، علمی، فرهنگی و اقتصادی می‌دانند.

شریفی ادامه داد: در دانشگاه قم نیز اساتید ایثارگر و خانواده شاهد مجموعه علمی دانشگاه قابل قدردانی هستند اما با این‌حال در بسیاری از جایگاه‌ها نسبت‌به این مقام آن‌ها و تکریم این مقام کوتاهی شده اما با وجود تمام این کوتاهی‌ها بار اصلی فرهنگی، معنوی و فکری دانشگاه بر دوش اساتید ایثارگر است و این امر نیز قابل تقدیر و قدردانی است.

منوچهر رشادی مشاور وزیر علوم نیز در این نشست به سخنرانی پرداخته و عنوان کرد: مباحث مربوط به ایثارگران در دو راهبرد پیگیری می‌شود. راهبرد اول بحث ترویج و اشاعه فرهنگ گرانقدر شهادت و دفاع مقدس است که در این مورد همه ما به نوعی وابستگی به دفاع مقدس داریم و باید پرچم‌دار این فرهنگ در جامعه باشیم.

وی افزود: این انقلاب و دفاع مقدس مدیون جامعه روحانیت است که با تلاش و مجاهدت خود، دین اسلام را به ما رسانده‌اند. این علما و روحانیت هستند که فرهنگ مقدس جهاد را انتقال داده‌اند و ما باید مروج این فرهنگ باشیم.

مشاور وزیر علوم بیان کرد: راهبرد دوم انتقال این فرهمگ غنی به نسل‌های آینده است که اهمیت این موضوع نیز در کلام مقام معظم رهبری همواره مشهود بوده‌است. فرهنگ عاشورا برای ما امنیت و فرهنگ دفاع مقدس برای ما عزت به همراه داشت. پس از انقلاب و دفاع مقدس ایران از هر نظر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده ایم، اما مهم‌ترین ضعفی که نگرانی همه ما را نیز به دنبال دارد مشکلات فرهنگی و جنگ نرمی است که مستقیما نسل جوان کشور را هدف گرفته است و تلفات این جنگ بسیار بیشتر و جبران‌ناپذیرتر از جنگ‌های نظامی است.

این مراسم با پرسش سوالات اساتید از منوچهر رشادی، مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و همچنین تجلیل از اساتید ایثارگر و شاهد توسط مشاور وزیر و جمعی از مسؤولین دانشگاه به پایان رسید.