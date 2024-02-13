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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۶

دریاباری عنوان کرد؛

اعتماد بیمار خارجی به پزشک ایرانی/ نیاز به اعزام بیمار نداریم

اعتماد بیمار خارجی به پزشک ایرانی/ نیاز به اعزام بیمار نداریم

­رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: پزشکی ایران در لبه دانش پزشکی دنیا قرار دارد و همین باعث اعتماد گردشگر سلامت به پزشکان ایرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم دریاباری، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با بیان اینکه پزشکی ایران در جذب گردشگر سلامت ظرفیت بالایی دارد، افزود: نیروهای بهداشتی و درمانی مجرب در کشور، در سطح منطقه مقبولیت و محبوبیت بالایی دارند به طوری که از سراسر دنیا شاهد حضور گردشگر هستیم.

وی ادامه داد: با قاطعیت می گویم که تمامی اعمال جراحی که در دنیا انجام می‌شود، در ایران نیز قابل انجام است و لازم نیست هیچ بیماری برای درمان به خارج از کشور سفر کند.

دریاباری با اشاره به پتانسیل بالای شهرهای مذهبی ایران در جذب گردشگر سلامت، افزود: شهرهایی مثل مشهد، قم و شیراز در جذب گردشگر سلامت، آمار بالایی دارند و همین عامل فرهنگی مذهبی می‌تواند از کشورهای همجوار جذب گردشگر کند.

وی گفت: هزینه‌های تمام شده در ایران دیگر عاملی است که سبب افزایش گردشگر در کشور شده است که می‌توان از این فرصت هم استفاده کرد.

کد مطلب 6023799
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
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      پاسخ
      رفتم پیش یک روانپزشک گفت من بلد نیستم امراض و بیماری های روانی تو تو رو معالجه کنم برو یکجا دیگه

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