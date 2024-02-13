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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۳

خزعلی؛

مردم پای نظام ایستاده‌اند

مردم پای نظام ایستاده‌اند

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:مردم پای نظام ایستاده اند و با شرکت در راهپیمایی نشان دادند که در مقاطع حساس فهم و درک بالایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهارداشت: از شرکت کردن ما در انتخابات دشمن ناراحت می‌شود، با شرکت کردن در انتخابات قدرت و قوت ایران نمایش داده می‌شود و از شرکت نکردن مردم در واقع دشمن قوت می‌گیرد.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: با وجود اینکه برهه حساس کنونی به مزاح ذکر می‌شود اما باید قبول کرد که مقاطع سخت و حساسی را این کشور پشت سر گذاشته و هم اکنون در آن قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در شرایط حساسی هستیم و دشمن مترصد است یک لحظه ما غافل شویم، ولی این مردم هستند که با بصیرت و دیدشان و نگاه عمیقشان، با همه تحریم‌ها و مشکلات می‌گویند پای نظام ایستاده ایم و نمونه آن مشارکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود.

*محمدامین باقری فر

کد مطلب 6023835

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