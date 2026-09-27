به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۴ هزار لیتر گازوئیل یارانه‌ای در یک محل غیرمجاز در محدوده شورآباد کهریزک خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار کرد: این محل در جریان همکاری مشترک تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شناسایی و بازرسی شد.

وی افزود: در این محل، گازوئیل یارانه‌ای از کامیون‌داران با قیمت بالاتر خریداری و سپس با قیمت گزاف در بازار عرضه می‌شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: این اقدام، سوءاستفاده از چرخه قانونی توزیع سوخت و کارت‌های سوخت محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

جودکی بیان کرد: محل موردنظر در محدوده جاده‌های خاکی شورآباد کهریزک قرار داشت و با همکاری پلیس و دستگاه‌های مرتبط شناسایی شد.

وی گفت: هنگام حضور نیروهای عملیاتی، حدود ۲۴ هزار لیتر گازوئیل در یکی از مخازن موجود بود که این محموله کشف و برای قرار گرفتن در چرخه قانونی توزیع به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتقل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران افزود: ابزار و تجهیزات مورد استفاده در این محل نیز ضبط و محل مذکور پلمب خواهد شد.

جودکی با اشاره به شناسایی موارد مشابه خاطرنشان کرد: بررسی موارد دیگر در دستور کار قرار دارد و جزئیات آنها در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تأکید کرد: با افرادی که اقدام به خرید، نگهداری و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی می‌کنند، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.