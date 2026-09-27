به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح لالهزاری ظهر امروز یکشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستاننویسی رضوی در لرستان اظهار کرد: رویدادهای رضوی که با همت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) برگزار میشوند، دریچهای برای خدمت به اندیشههای ناب رضوی گشودهاند.
برگزاری بیش از ۵۰ رویداد رضوی در سال
وی افزود: سالانه بیش از ۵۰ رویداد فرهنگی و هنری رضوی در رشتههای مختلف برگزار میشود و همه دستاندرکاران، سیاستگذاران، داوران و شرکتکنندگان در این مسیر، پیش از هر چیز رضایت حضرت رضا(ع) را مطالبه میکنند.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) ادامه داد: در شانزدهمین جشنواره داستان رضوی لرستان، خالقان ۷۰۰ اثر رسیده به جشنواره و حتی افرادی که با نیت خدمت به فرهنگ رضوی قلم زدهاند، در این مسیر سهیم و بهرهمند از فیض این حرکت فرهنگی هستند.
داستان؛ شالوده هنر و روایت زندگی
فلاح لالهزاری با اشاره به جایگاه داستان در میان هنرها گفت: تمامی ابعاد هنر با داستان آغاز میشوند و حتی عکس، فیلم، تئاتر، نقاشی، نگارگری و هنرهای مبتنی بر رسانههای نوین نیز درونمایهای روایی و حکایتی دارند.
وی داستان را شالوده زندگی و هنر دانست و بیان کرد: داستان از هیچ مقطع تاریخی و برش جغرافیایی حیات انسانی جداییپذیر نیست و میتواند در مسیر کمال، ذهن انسان را پرورش دهد، به آن عمق ببخشد، باور و اعتقاد ایجاد کند و ایمان را استوار سازد.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) گفت: داستان باید زیستن متعالی و ناب را بیاموزد و برای تحقق چنین هدفی، فرهنگ رضوی و اثر تعالیبخش آن در جغرافیای ایران تمدنی، ظرفیت بسیار ارزشمندی دارد.
فرهنگ رضوی میتواند روایتهای نوین خلق کند
فلاح لالهزاری با اشاره به تغییر فضای تبلیغات و افزایش اهمیت محتوا در جهان امروز افزود: فرهنگ رضوی با تکیه بر ظرفیتهای تاریخی و تمدنی خود میتواند روایتهای نوین خلق کند و برای انسان سردرگم امروز، بهویژه نسل جوان، مسیر آشنایی با معنویت و تعالی را ترسیم کند.
وی اظهار کرد: این داستان است که روایتهای ماندگار تاریخ را خواهد ساخت و شرح حال ملتها، مقاومتها و جانفشانیها را در حافظه تاریخی ثبت خواهد کرد.
عبور از روایتهای تاریخی به داستانهای مفهومی
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) هدف از برگزاری جشنواره داستان رضوی را ورود به قلمرو روایت مقدس عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت قلم و ابزارهای مدرن ادبی، سیره و کرامت حضرت رضا(ع) را از قالب روایتها و حکایتهای تاریخی و شفاهی به قلمرو داستانهای مفهومی و نمادین منتقل کنیم.
فلاح لالهزاری افزود: هدف این رویداد فراتر از یک رقابت ادبی است و پیوند میان متن و معنا، کشف استعدادهای جوان و خلاق و تولید آثاری را دنبال میکند که بتوانند با عبور از مرزهای جغرافیایی، پیام معنویت و معرفت رضوی را در سطح جهان معرفی کنند.
وی همچنین از حمایت بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) از آثار دارای قابلیت جذب مخاطب خبر داد و گفت: بنیاد از این آثار برای چاپ حمایت ویژه خواهد کرد.
ظرفیت فرهنگ بومی لرستان برای روایت مفاهیم رضوی
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی لرستان اظهار کرد: این استان با ریشههای عمیق فرهنگی و افسانههای کهن، همواره کانون پیوند و تقابل اسطوره و واقعیت بوده است و میزبانی جشنواره فرصتی برای بهرهگیری از توان روایی فرهنگ بومی در مسیر درک مفاهیم متعالی رضوی فراهم کرده است.
فلاح لالهزاری در پایان ابراز امیدواری کرد: شعله خلاقیت در دل اهالی قلم روشن بماند و هنر آنان به پلی برای عبور از دنیای مادی به سوی جهان معنویت و حقیقت تبدیل شود.
نظر شما