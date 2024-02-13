مساجد و حسینیه های اردبیل میزبان جشن های شعبانیه

مرتضی قبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ماه شعبان سراسر رحمت و برکت الهی و ایام سرور و شادمانی مومنین است که ارج نهادن و گرامیداشت این اعیاد سبب فرهنگ سازی ارزش های دینی در جامعه می شود.

وی خاطرنشان کرد: در عصر کنونی که تهاجم فرهنگی عقاید و افکار مردم به ویژه نسل جوان را هدف قرار داده، همگان باید در راستای تحقق اهداف و آرمان های مهدویت و انتظار بیش از پیش تلاش کنیم.

مسئول روابط عمومی تبلیغات اسلامی اردبیل با اشاره به اجرای پرشور برنامه های اعیاد شعبانیه گفت: برای اجرای برنامه های گسترده در مناطق مختلف استان باید تمامی دستگاه های عضو ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در ستاد استانی مهدویت تقسیم کار کرده و در بحث مهدویت تلاش کنند.