به گزارش خبرنگار مهر، «محمد رشیدی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

لایحه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

لایحه موافقت نامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

لایحه موافقت نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

لایحه موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا