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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۹

در جلسه علنی امروز؛

۴ لایحه موافقت‌نامه میان ایران و ونزوئلا اعلام وصول شد

۴ لایحه موافقت‌نامه میان ایران و ونزوئلا اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ۴ لایحه موافقت‌نامه میان ایران و ونزوئلا اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد رشیدی» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

لایحه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

لایحه موافقت نامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

لایحه موافقت نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

لایحه موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

کد مطلب 6024003
زهرا علیدادی

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