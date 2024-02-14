به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی، در آیین گشایش همایش و نمایشگاه ایران پتروکم ۱۴۰۲، با بیان اینکه پیچیدگی اقتصادی نشانگر، میزان به کارگیری علم و فناوری در تولیدات یک کشور است، افزود: این شاخص در به کارگیری فناوری و تولید و اقلام صادراتی اهمیت زیادی دارد و بررسی آن در دوره‌های زمانی کشورهای مختلف می‌تواند روند رشد این کشورها را نشان دهد.

صالحی با ارائه نمودارهایی از عملکردهای اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی کشورهای مختلف در دوره‌های زمانی، اظهار داشت: تمامی صنایع کشورها در این نمودار پیچیدگی اقتصادی بررسی شده است و هر بخشی که پیچیدگی‌ها با نقاط رنگی همراه است نشان می‌دهد که یکی از صنایع با زنجیره آن عملکرد خوبی داشته است. به عنوان مثال در نمودار اقتصادی ژاپن نمودار صنایع خودرو و الکترونیکی در یک برهه زمانی رنگارنگ شده است.

وی با اشاره به نمودار پیچیدگی اقتصادی ایران که در حال حاضر نقاط بدون رنگ و خاکستری زیادی دارد، گفت: باید تلاش شود که این نقاط رنگی زیاد شود و می‌توان گفت که صنایع پتروشیمی تاثیر زیادی در ضریب پیچیدگی اقتصادی و مثبت شدن این روند داشته‌اند و بسیاری از این نقاط رنگی در نمودار پیچیدگی اقتصادی مدیون بخش پتروشیمی است.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با اشاره به همکاری بخش پتروشیمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و ایجاد فرصت‌های همکاری مختلف و تعداد قابل توجه فرصت مطالعاتی در حوزه‌های صنعتی، اظهار داشت: شرایط برای این همکاری بسیار مناسب شده و شاهد افزایش این حضور مشترک بوده‌ایم به نحوی که در سال ۱۴۰۲ تعداد فرصت‌های مطالعاتی در این عرصه به ۱۰۲۱ مورد رسیده، در حالی که در سال ۱۳۹۸ این عدد تنها ۵۰ مورد بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده ۱۳ آن، تصریح کرد: بر اساس این قانون هر واحد تولیدی و تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و پزوهشی مرتبط تفاهم نامه همکاری منعقد کند، کلیه تفاهم نامه‌ها وقراردادهای تحقیق و توسعه آن‌ها مشمول مزایای این قانون معاف از مالیات خواهند شد.

صالحی با اشاره به حضور و فعالیت اعضا هیات علمی و دانشجویان در پروژه‌های تخصصی صنعتی، افزود: ظرفیت زیادی برای همکاری بین صنعت پتروشیمی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد و این نمایشگاه فرصت خوبی برای این تعامل است.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک خام فروشی در حوزه معادن و حامل های انرژی دیگر ارزش افزوده‌ای ندارد و کشورها به سمت افزایش سهم تولید ناخالص ملی می‌روند، افزود: کشورهایی که اقتصادشان با پیچیدگی لازم همراه نباشد، دچار ضعف در توسعه یافتگی خواهند شد.

نخستین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پتروکم (IranPetrochem) با شعار حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از ۲۴ تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در مرکز بین‌المللی همایش‌ها و نمایشگاه‌های جزیره کیش دایر است.