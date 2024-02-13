موضع وزارت ورزش در مورد مدیریت باشگاه پرسپولیس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که مجمع باشگاه پرسپولیس صبح امروز سه شنبه برگزار شد و طی آن دو عضو به هیات مدیره این باشگاه اضافه شد، برخی عنوان کردند که به دلیل امضا نکردن صورت جلسه توسط نماینده سازمان خصوصی سازی و سازمان فرابورس حضور این دو عضو قانونی نیست.

در همین راستا مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «در پی تصمیم اتخاذ شده و اضافه شدن حسن طباطبایی و ابراهیم شکوری به ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند ترمیم انجام شده در ترکیب هیات مدیره این باشگاه قطعی است.

محسن معمتدکیا تاکید کرد: با اضافه شدن این دو عضو، تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس کار خود را ادامه می‌دهد».