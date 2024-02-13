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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

قطعی شدن دو عضو هیات مدیره؛

موضع وزارت ورزش در مورد مدیریت باشگاه پرسپولیس اعلام شد

موضع وزارت ورزش در مورد مدیریت باشگاه پرسپولیس اعلام شد

وزارت ورزش تاکید کرد «ترمیم انجام شده در ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس قطعی است و تیم مدیریتی این باشگاه با اضافه شدن دو عضو جدید به کار خود ادامه خواهد داد».

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که مجمع باشگاه پرسپولیس صبح امروز سه شنبه برگزار شد و طی آن دو عضو به هیات مدیره این باشگاه اضافه شد، برخی عنوان کردند که به دلیل امضا نکردن صورت جلسه توسط نماینده سازمان خصوصی سازی و سازمان فرابورس حضور این دو عضو قانونی نیست.

در همین راستا مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «در پی تصمیم اتخاذ شده و اضافه شدن حسن طباطبایی و ابراهیم شکوری به ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند ترمیم انجام شده در ترکیب هیات مدیره این باشگاه قطعی است.

محسن معمتدکیا تاکید کرد: با اضافه شدن این دو عضو، تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس کار خود را ادامه می‌دهد».

کد مطلب 6023617

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