داوطلبان آزمون‌ کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ باید معدل خود را کنترل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون ورودی‌ مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۴۰۳ کشور تا ۴ اسفند فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون‌ را از سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.

آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۴۰۳ در صبح و بعدازظهر روز جمعه ۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

داوطلبان هر یک از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۶ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش است.

کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

داوطلبان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر کدرشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه سازمان سنجش پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند. زمان برگزاری آزمون رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) بعدازظهر جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ است.

آزمون کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهر تهران‌ برگزار خواهد شد و داوطلبان این کدرشته‌های امتحانی باید براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهر تهران مراجعه کنند.

محل برگزاری آزمون برای ۸ کدرشته امتحانی شامل کدرشته‌های امتحانی ۱۱۴۷‌، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰‌، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ که ثبت‌نام آنها توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهر تهران خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌ای که هر یک از ارگان‌های ذیربط صادر می‌کنند، آزمون این کدرشته‌ها در تاریخ‌های پیش‌بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان کارت شرکت در ‌آزمون از طریق درگاه سازمان سنجش صادر نشده است.

کنترل محتوای کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت پیگیری کنند.

چنانچه در رابطه با بند معلولیت اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است در یکی از روزهای چهارشنبه ۲ اسفند و پنجشنبه ۳ اسفند از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷ به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. (آدرس واحدهای رفع نقص در سایت سازمان سنجش درج شده است).

در صورتی که در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل براساس مفاد بند «د» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام انجام شده اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۲ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و موارد مربوط اصلاح شود.

داوطلبان شرکت‌کننده چنانچه متقاضی اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته (در اواخر خرداد ماه سال ۱۴۰۳) در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام کنند.

نحوه کنترل سهمیه رزمندگان و ایثارگران درج شده در کارت آزمون

در کارت شرکت در آزمون در مقابل سهمیه ثبت‌نامی‌ آن دسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت‌نام و با توجه به ضوابط، داوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابی قید شده است.

آن‌دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان – ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، «آزاد» درج شده است.

متقاضیان استفاده از سهمیه‌های ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح جهت اعلام مغایرت لازم است از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۲ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه نسبت به اصلاح و ویرایش سهمیه خود اقدام کنند تا در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال شود.

ضمناً تأکید می‌شود داوطلبانی که در زمان ثبت‌نام، داوطلب استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ علت عدم تأیید سهمیه را از ارگان‌های ذیربط پیگیری کنند. در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌شود؛ در غیر این‌صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

توضیحات مهم در خصوص معدل داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت‌نام اینترنتی که توسط خود داوطلب انجام شده، درج شده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به توضیحات زیر بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کنند.

در غیر این‌صورت مسؤولیت هرگونه تبعات بعدی به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ‌گونه عذری در این مورد پذیرفته نیست. تأکید می‌شود داوطلبان نسبت به کنترل معدل اعلامی و معدل واقعی خود اقدام لازم را بعمل آورند. لازم به ذکر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی داوطلبان دارای مغایرت معدل، حتی در حد چند صدم نمره نیز اقدام شده است.

تبصره ۱- فارغ‌التحصیلان سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلبانی که تا تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲ (زمان شروع ثبت‌نام برای شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقی شده‌اند و یا به عبارت دیگر موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل مندرج‌ در مدرک‌ لیسانس ‌ (کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون یکسان باشد.

تبصره ۲- دانشجویان شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در مقطع کارشناسی که در زمان شروع به ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون (تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲) همچنان دانشجو بوده‌اند و حداکثر تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ فارغ‌التحصیل شده‌اند، لازم است در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرک فارغ‌التحصیلی اقدام کنند.

تبصره ۳ - از آنجایی که ملاک گزینش نهایی برای آن دسته از داوطلبانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ فارغ التحصیل خواهند شد؛ میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده آنان تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ است، لذا لازم است در هنگام دریافت کارت شرکت در آزمون (از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند) نسبت به ویرایش معدل خود در قسمت مربوط به ویرایش اطلاعات ثبت نامی، اقدام کنند.

تذکر مهم: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ فارغ التحصیل خواهند شد باید اصل فرم تکمیل شده معدل را (فرم مندرج در سایت سنجش) پس از تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ تکمیل و فرم تکمیل شده را به تأیید دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی برسانند.

تبصره ۴- داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته بوده و یا دانشجوی این مقطع هستند، باید معدل مدرک کاردانی خود را نیز وارد کنند.

تبصره ۵- داوطلبانی که هم دارای مدرک کارشناسی پیوسته و هم کارشناسی ناپیوسته بوده اما فاقد مدرک کاردانی هستند باید فقط معدل مدرک کارشناسی پیوسته خود را وارد کنند.

نکته مهم: با توجه به اینکه درصورت مغایرت معدل ثبت شده در فرم ثبت نام بعد از اعلام قبولی نهایی، با معدل واقعی که به هر دلیل اشتباه قید شده باشد، منجر به لغو قبولی داوطلب می‌شود، ضرورت دارد نهایت دقت را درخصوص ثبت معدل واقعی خود به عمل آورند.

یادآوری‌های مهم:

۱- برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

۲- فرآیند برگزاری آزمون در نوبت صبح ساعت ۸ (هشت) و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) است.

۳- درب ورودی ِحوزه‌های امتحانی رأس ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی) صبح و ۱۴ (دو) بعدازظهر بسته خواهد شد، لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته‌شدن درب‌های ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

۴- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاک‌کن، یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

۵- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «و» آمده است، رفتار خواهد شد.

۶- به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

۷- داوطلبان برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورند.

۸- حوزه‌های برگزارکننده آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند، بنابراین تاکید می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۹- داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

۱۰- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقا کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، از داوطلبان درخواست می‌شود نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ از ۴ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام کنند.

۱۱- داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

۱۲- نظر به اینکه سوالات رشته‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخ‌گویی به سوالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نیست، لذا به داوطلبان تأکید می‌شود با توجه به مطلب فوق، برای پاسخ‌گویی به سوالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلبانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رفتار خواهد شد.

۱۳- داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد برای پیگیری موضوع در زمان‌های اعلام شده به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کنند.