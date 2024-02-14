دامپزشکان در حال بررسی سلامت «ریشا» شیر باغ وحش مشهد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بنی اسدی اظهار کرد: «ریشا»، شیر باغ وحش مشهد که افزون بر سه هفته پیش تشخیص بیماری انگلی برایش انجام شد در حال درمان است اما با هدف کنترل بیشتر بر روند درمان، روز گذشته نیز با حضور یک تیم مجهز از بیمارستان تخصصی دامپزشکی و با هدف تشخیصی اقدام به بیهوش کردن شیر کرده و علاوه بر مایع درمانی، برداشت نمونه‌های لازم مانند خون، مدفوع و غیره نیز از این حیوان انجام شد.

دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: همچنین معاینات پزشکی کامل شامل نوار قلب، سونوگرافی و رادیوگرافی انجام شد، که نتایج آزمایش متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: شرایط فعلی «ریشا» هم اکنون مساعد است و روند درمان تا بهبودی کامل ادامه خواهد داشت.

بنی اسدی گفت: این شیر دارای تیپ بدنی لاغر اندام است و از لحاظ رتبه بدنی هیچ وقت متوسط و چاق نبوده که از دو ماه پیش تست انگلی این گونه مثبت اعلام شده و از همان زمان درمان ضد انگلی روی «ریشا» در حال انجام است.