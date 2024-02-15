مجموعه آثار ابن خفیف شیرازی نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه آثار ابن خفیف شیرازی نوشته معین کاظمیفر که به تازگی توسط نشر نگاه معاصر در دو جلد منتشر شده است، روز سه شنبه اول اسفند در نشست هفتگی شهر کتاب نقد و بررسی میشود.
شیخ کبیر ابوعبدالله ابن خفیف شیرازی عارفی است که نام او بسیار شنیده شده اما آثارش کمتر خوانده شده است. محقق عرفان اسلامی به هر تحقیق معتبر و اصیل در باب تاریخ و تحولات تصوف مراجعه کند نام ابن خفیف را در زمره شاخصترین چهرههای عرفان اسلامی مییابد اما با اینهمه وی در سرزمین خود کمابیش ناشناخته مانده و هموطنان او چندان به تصحیح و انتشار آثار او همت نکردهاند.
گویا هر چقدر وی در کشور زادگاهش غریبه بوده است نزد عرفانپژوهان و اسلامشناسان غربی شناخته شده و مورد توجه بوده است. از این رو است که مهمترین تحقیقات راجع به او را باید در آثار کسانی چون لویی ماسینیون، فریتز مایر و هلموت ریتر جستوجو کرد.
نشست نقد و بررسی کتاب مورد اشاره با حضور نویسنده اثر، نصرالله پورجوادی، سعید کریمی و کورش کمالی سروستانی همراه است.
این برنامه روز سه شنبه اول اسفند از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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