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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

سرهنگ کشیر خبر داد؛

فوت عابر پیاده هنگام عبور از عرض بزرگراه

فوت عابر پیاده هنگام عبور از عرض بزرگراه

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد سواری پراید با عابر پیاده در مسیر بزرگراه شیخ فضل الله به جنوب و فوت عابر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر گفت: مقارن ساعت ۰۶:۳۵ امروز در مسیر بزرگراه شیخ فضل الله به جنوب _سازمان آب یک دستگاه سواری پرایدی که در این مسیر در حال حرکت بود با عابر پیاده‌ای که به صورت غیرمجاز از عرض بزرگراه در حال تردد بوده برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه این عابر پیاده در اثر شدت ضربه وارده در محل حادثه فوت می‌کند.

سرهنگ کشیر گفت: کارشناسان پلیس بزرگراه‌های پلیس راهور تهران بزرگ، به عابر پیاده به دلیل عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه و نیز به راننده پراید به دلیل عدم توجه به جلو هر یک به میزان مساوی سهم تقصیر دادند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: عابرین پیاده به این نکته توجه داشته باشند که بزرگراه محل تردد عابرین پیاده نیست و آنان می‌بایست از پل‌های عابر که در فواصل مختلف هر چقدر هم که به آن‌ها دور باشد و جهت تردد آن‌ها نصب شده استفاده کنند.

وی همچنین به رانندگان نیز توصیه کرد در هنگام رانندگی کاملاً به جلو توجه داشته و از اقداماتی که باعث حواس‌پرتی مانند استفاده از تلفن همراه، صحبت کردن و شوخی با سرنشینان و خوردن و آشامیدن و … می‌گردد خودداری نمایند تا شاهد وقوع چنین حوادث دل‌خراشی در سطح معابر شهری نباشیم.

سرهنگ کشیر افزود: همچنین رانندگان گرامی می‌بایست در حین عبور و تردد از سطح معابر تمام حواس خود را به جلو معطوف دارند و از انجام هرگونه اقدامی که باعث بر هم خوردن حواس راننده مانند خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و صحبت با سرنشینان است خودداری کنند.

کد مطلب 6025178

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