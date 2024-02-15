مردم عامل اصلی پیشرفت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر پنج شنبه در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر دزج در جمع مردم این شهر اظهار کرد: انجام سفرهای شهرستانی با محوریت بخش‌ها و روستاها از برنامه‌هایی است که در اولویت است و امروز حدود ۵۰ نفر از مدیران ارشد، معاونان و مسؤولان کردستان در این نشست حضور دارند.

وی با بیان اینکه میزخدمت برنامه اصلی این سفر است، افزود: ۱۲۷ سفر شهرستانی در ۲۷ ماه انجام گرفته چون حل مشکلات مردم پشت میز اتفاق نمی‌افتد و تنها با حضور بین مردم و با ادراک واقعی و ملموس می‌شود در خدمت به مردم کوشا بود.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر حضور بین مردم از سوی مسؤولان تاکید دارند و همین انگیزه‌ای برای مدیران دولت است تا میان مردم بروند و مشکلات آنها را بشنوند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه در طول ۴۵ سال گذشته شاهد خدمات نظام و دولت‌های مختلف در همه بخش‌ها کم و زیاد بوده‌ایم، تصریح کرد: همه تلاش کرده‌اند که قروه در برخی شاخص‌ها از استانی و کشوری بالاتر باشد که نشان از خدمت رسانی مستمر دارد.

زارعی کوشا مردم را عامل اصلی پیشرفت خواند و بیان کرد: با تعامل مثبت پیگیری مجدانه و مطالبه گری می‌توانند توسعه‌یافتگی را رقم بزنند.

کردستان در حوزه مردمی سازی الگو شده است

استاندار کردستان یادآور شد: کردستان در حوزه مردمی سازی و ارتباطات مردمی الگو شده و این افتخاری است که از حضور در بین مردم حاصل شده است.

زارعی کوشا با اشاره به درپیش بودن انتخابات ۱۱ اسفند بیان کرد: دولت هیچ گزینه‌ای در انتخابات ندارد و هیچ مدیری حق تبلیغ یا تخریب نامزدی را ندارد و تنها وظیفه آنان فراهم کردن بستر برگزاری باشکوه انتخابات است

وی خاطرنشان کرد: قروه همواره در ارتقای شاخص مشارکت استان در انتخابات تأثیرگذاری ویژه‌ای داشته که در انتخابات ۱۱ اسفند نیز این تأثیرگذاری را شاهد خواهیم بود.

استاندار کردستان یادآور شد: در زمان جنگ زیرساخت‌های مناطق مختلف کشور تقویت شد ولی کردستان به دلیل ناامنی، بسیاری از امتیازهای پیشرفت و توسعه را از دست داد و امروز راهبرد اصلی ما تلاش برای شکل گیری تبعیض مثبت نسبت به استان است کردستان است.

وی با بیان اینکه جبران فرصت‌های از دست رفته کردستان نیازمند کار جهادی و جهشی است، افزود: با کار جهادی است که نگاه دولت به این استان مبتنی بر تبعیض مثبت شکل می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کردستان در جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری، استان اول شد و پروژه‌های افتتاحی استان در دور دوم سفر رئیس جمهور در کشور با افتتاح کلان طرح‌های مهمی از جمله راه آهن همدان- سنندج کم‌نظیر بود.

اختصاص اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریالی از ۲ سفر رئیس جمهور به قروه

وی اذعان کرد: در ۲ سفر رئیس جمهور به کردستان، ۲۵ هزار میلیارد ریال به شهرستان قروه تخصیص یافته ولی برخی با عوام فریبی از برگشت اعتبارات شهرستان قروه حرف می‌زنند و این اعتبار به غیر از اعتبارات دیگر است.

استاندار کردستان به طرح‌های در دست اجرا و تکمیل آنها پرداخت و خاطرنشان کرد: ارتقا تصفیه خانه فاضلاب سنندج و ساماندهی شبکه فاضلاب نواحی حاشیه سد ژاوه، که نیازمند ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است در دست اقدام است و سعی براین است تا این طرح را در سال ۱۴۰۳ به اتمام برسانیم.

زارعی‌کوشا بیان کرد: انتقال آب از سد قوچم به دهگلان و قروه که انتهای آن به دزج خواهد رسید، دومین پروژه کلان استان بوده که در سفر آینده رئیس جمهور بهره‌برداری می‌شود و دغدغه تأمین آب بخش کشاورزی و آشامیدنی این منطقه را رفع می‌کند.

استاندار کردستان همچنین در این مراسم به ورود هلدینگ‌های سرمایه گذاری به استان، آغاز سرمایه گذاری دامپروری ۲۰ هزار راسی در قروه در آینده نزدیک، تلاش برای اخذ مجوز برای امهال وام حوزه کشاورزی ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی کشاورزان بخش چاردولی تا ۲ هفته آینده و توزیع پنج تن گوشت قرمز با نرخ سه میلیون و ۱۰۰ هزار ریالی شنبه هفته آینده در این بخش اشاره کرد.

بکارگیری نیروی غیرمتخصص در معادن قروه ممنوع است

زارعی کوشا بکارگیری نیروی کار غیرمتخصص غیربومی در معادن قروه را ممنوع خواند و گفت: معاونت اقتصادی این موضوع را بررسی خواهد کرد تا نیروی بومی جایگزین شود.

وی با بیان اینکه طرح پایش ژئوفیزیک پهنه‌های معدنی استان از ۵۶۰ میلیون تن تثبیت شده به یک میلیارد تن مواد معدنی غنی رسیده است، گفت: در برخی پهنه‌ها طلای شناسایی شده هشت برابر معدن ساریگونی است.

استاندار کردستان همچنین در ادامه به وضعیت راه اشاره کرد و اظهار داشت: در دولت سیزدهم ۱۲ درصد راه‌های روستایی شهرستان قروه معادل ۳۷۰ کیلومتر احداث شده است و شاخص آسفالت راه روستایی در قروه ۹۵ درصد بوده که این رقم در کشور ۸۵ درصد و استان ۷۲ درصد است.

زارعی کوشا با اشاره به اینکه ۶۰ کیلومتر راه روستایی در قروه باقی مانده تا پوشش ۱۰۰ درصدی محقق شود، گفت: در کل دوران قبل از دولت سیزدهم، ۲۰۲ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی قروه انجام شده بود که در ۲ سال اخیر ۱۱۴ هزار متر مربع اجرا شد.