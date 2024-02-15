بارش پراکنده باران در استان بوشهر

طلیعه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به استان، تا عصر شنبه، آسمان استان بهتناوب ابری همراه با بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: طی این مدت خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهد بود و انتظار میرود که از عصر جمعه تا ظهر شنبه با تقویت سامانه بارشی، بارندگیها در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان تشدید شود و آبگرفتگی معابر عمومی را در پی داشته باشد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دمای هوا نیز از شنبه بهطور محسوسی کاهش مییابد.
وی افزود: طی ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری همراه با غبار محلی، بهتدریج افزایش ابر، وزش باد گاهی گردوخاک و از امشب بارش پراکنده باران همراه با رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
محمدی بیان کرد: در این مدت جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت هشت تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ و فردا ۱۰ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت و از عصر امروز بهتدریج در سواحل و فراساحل استان با سرعت ۱۶ تا ۴۲ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی افزود: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، از امشب بهتدریج ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
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