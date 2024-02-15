برپایی جشنواره ورزشی دانشجویان بین المللی پزشکی در ۱۲ رشته

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کوشکی بعدازظهر پنجشنبه در دومین جشنواره ورزشی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ساری ضمن خیرمقدم به دانشجویان بین‌الملل از تمامی برگزار کنندگان بویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت میزبانی این رویداد مهم بین‌المللی قدردانی کرد.

رئیس اداره ورزش همگانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این جشنواره ورزشی در ۱۲ رشته برگزار می‌شود که ۷ رشته آن شامل ورزش همگانی است.

وی یکی از اهداف برگزاری این مسابقات را ارتقای سلامت جسم و روان دانشجویان بین‌الملل عنوان کرد و گفت: این دانشجویان از خانواده و وطن دور هستند و تلاش کردیم تا با افزایش نشاط روند مساعدی را پشت سر بگذرانند.

رئیس اداره ورزش همگانی وزارت بهداشت گفت: ورزش می‌تواند اعتماد به نفس را بالا برده و زمینه ارتباط مطلوب با دیگران را فراهم آورد.

کوشکی متذکر شد: سیستمی بودن ورزش در دانشگاه‌های کشور در حال انجام است و لذا با فراهم آمدن عدالت، فرصت حضور شما دانشجویان بین‌الملل نیز در این جشنواره فراهم آمده است.

سروی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با بیان اینکه امروز در آستانه جشنواره ورزشی بین‌الملل میزبان شما در استان مازندران هستیم، برگزاری این جشنواره را فرصت مغتنمی برای ترویج و تبادل فرهنگی میان دانشجویان دانست و افزود: ما میزبان دانشجویانی از ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از ۱۶ کشور جهان هستیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه جشنواره امسال با یاد شهدای غزه برگزار می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای شما باشیم و خاطرات خوبی را از این رویداد و حضور در استان مازندران به همراه ببرید.