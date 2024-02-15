هدایت برخاسته از مکتب قرآن به سمت تحول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن گفت: بدون شک همه امت اسلامی و جوامع امت اسلامی ما در تلاش هستند تا بتوانند شاخص‌های اسلامی بودن را در جوامع، در دولت‌های خود و بالاخص در خانواده‌های خود، پایه گذاری کرده و توسعه دهند و همه همت خود را بر این امر متمرکز کنند.

وی افزود: بدون شک مهمترین معیار و سنجه برای یک انسان متدین، خانواده و نیز امت اسلامی وجود دارد، قرآن کریم و مکتب اهل بیت است که اگر صادقانه به آن نگاه کرده و قیاس کنیم، راه نجات ما آنجاست و این مسیر است که باید در آن حرکت کنیم.

قالیباف اظهار داشت: اگر به دنبال هدایت هستیم، تکیه بر قرآن و فرهنگ قرآنی برای هدایت است و طبیعتاً و بدون شک هدایتی که برخاسته از مکتب قرآنی باشد، به سمت رشد و تحول حرکت خواهد بود و دقیقاً در نقطه مقابل تحجر و رکود و انفعال است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: قرآن و کتابی که برای هدایت و تعلیم و تربیت است. این مأموریت نبی مکرم اسلام است که تعلیم و تربیت و حکمت به جامعه آموخته شود و این کتاب برای این آموختن و حرکت است.

وی بیان کرد: بدون شک این اجلاس و اینگونه نشست‌ها بهترین هنجارسازی‌ها برای انس با قرائت است؛ قرآن کتاب زندگی و حکمرانی و اداره و رشد جامعه است.

قالیباف همچنین با بیان اینکه اصلی‌ترین معیار رشد یک جامعه، عقلانیت دینی آن جامعه است، اظهار داشت: اصلی‌ترین شاخص برای یک جامعه، رشد تفکر و عقلانیت دینی در آن جامعه است لذا جامعه قرآنی جامعه‌ای است که هر روز در آن رشد و عقلانیت دینی بیشتر از قبل باشد و در این مسیر گام بردارد و این امر معنوی است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: ادامه داد: اینکه رهبری فرمودند امام ما امام تحول است، ریشه در همین نکته دارد؛ مقام معظم رهبری در عید مبعث به همین موضوع اشاره کردند که انقلاب اسلامی در ادامه بعثت و برانگیختگی برای تحول و رشد و احیای مجدد اسلام و عزت مسلمین است.

قالیباف در ادامه گفت: این انقلاب رو به جلو ادامه دارد و ان‌شاءالله پیش خواهد رفت به طوری که دیده‌ایم چه تأثیراتی در اتحاد مسلمین و مقابله با استکبار و رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی داشته و امت اسلامی ایستاده است.