به گزارش خبرنگار مهر، این جشن سیاسی که عصر پنجشنبه به میزبانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل برگزار شد، نوجوانان رأی اولی گرد هم آمدند تا با ذوق و شوق خاص آمادگی خود را برای حضور در پای صندوقهای رأی اعلام کنند.
در این مراسم معاون هماهنگکننده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم در انتخابات ۱۱ اسفند توطئه دشمنان را خنثی و زمینه صیانت از اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران را فراهم میآورد.
محمدرضا کشورخواه تصریح کرد: پلیس به وظیفه خطیر خود در تأمین امنیت انتخابات کمک خواهد کرد تا در مراحل مختلف از تبلیغات گرفته تا روز رأیگیری مجموعه انتظامی استان تلاش خواهند کرد تا امنیت و آرامش کامل را در فضای شهرها و روستاها فراهم کنند تا مردم با آسایش و اطمینان خاطر در انتخابات حاضر باشند.
وی به امنیت پایدار استان اردبیل در آستانه انتخابات اشاره کرد و گفت: هر چند دشمن تلاش میکند تا فضای کشور را با تحرکات خاص به نوعی ملتهب نشان دهد اما در استان اردبیل شرایط برگزاری انتخاباتی باشکوه فراهم است و پلیس در همه ابعاد سعی میکند درکنار سایر نیروهای مسلح و اطلاعاتی و امنیتی شرایط مطلوب برگزاری انتخابات و حضور پرشور مردم را مهیا کند.
معاون هماهنگکننده انتظامی استان اردبیل افزود: ما خوشحال هستیم که جوانان دهه ۸۰ پای کار آمدند تا در جشن سیاسی ۱۱ اسفند حضوری باشکوه داشته باشند و با ابراز علاقه و تعلق خاطر به جمهوری اسلامی ایران فرصت اعتلای جمهوری اسلامی ایران را در عرصههای مختلف به وجود آورند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که همراه با برنامههای متنوع بود، نوجوانان و جوانان شرکتکننده سعی کردند تا به دشمن اعلام کنند که نه تنها دهه ۸۰ و نودیها با انقلاب قهر نیستند بلکه همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و سعی میکنند با شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند عزت، عظمت و بالندگی این کشور را به همگان نشان دهند.
در این مراسم برنامههای متنوعی برگزار و شرکتکنندگان آمادگی خود را برای حضور در پای صندوقهای رأی در ۱۱ اسفند با صدای بلند فریاد زدند.
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