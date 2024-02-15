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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

وزیر بهداشت:

۹۹ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شود

۹۹ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شود

قم- وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد داروها در داخل تولید و ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی را شرکت های دانش بنیان ها تولید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در دیدار با آیت الله سبحانی گفت: در حوزه درمان از ابتدای دولت ۱۶ هزار تخت درمانی اضافه و مراکز درمانی جدید نیز افتتاح شده است که عمدتاً برای مناطق محروم هستند.

وی گفت: پنج دهک نخست کشور به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که نزدیک به ۱۲ میلیون نفر هستند.

وی افزود: درمان ناباروری برای ۳.۵ میلیون و بهره برداری از ۲۷۰۰ خانه بهداشت و مرکز بهداشت از دیگر اقدامات دولت بود که این تعداد تا پایان دولت به بیش از ۴ هزار مرکز می‌رسد.

وی گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد داروها در داخل تولید و ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی را شرکت‌های دانش بنیان‌ها تولید می‌کنند.

وی با اشاره به توجه به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ادامه داد: ۳۰۰ دستگاه پیشرفته پزشکی در کل کشور توزیع شده است که خدمات گسترده‌ای را انجام می‌دهند.

وزیر بهداشت به ایجاد صندوق بیماری‌های خاص در کشور اشاره کرد و گفت: این صندوق با اعتبار ۷ هزار میلیارد تومان در کشور فعال شده است که کمک بزرگی به بیماران نیازمند است.

کد مطلب 6025529

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    نظرات

    • کوروش IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
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      ولی بیشتر نیاز مردم به همون یک درصده

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