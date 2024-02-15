به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در دیدار با آیت الله سبحانی گفت: در حوزه درمان از ابتدای دولت ۱۶ هزار تخت درمانی اضافه و مراکز درمانی جدید نیز افتتاح شده است که عمدتاً برای مناطق محروم هستند.

وی گفت: پنج دهک نخست کشور به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که نزدیک به ۱۲ میلیون نفر هستند.

وی افزود: درمان ناباروری برای ۳.۵ میلیون و بهره برداری از ۲۷۰۰ خانه بهداشت و مرکز بهداشت از دیگر اقدامات دولت بود که این تعداد تا پایان دولت به بیش از ۴ هزار مرکز می‌رسد.

وی گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد داروها در داخل تولید و ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی را شرکت‌های دانش بنیان‌ها تولید می‌کنند.

وی با اشاره به توجه به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ادامه داد: ۳۰۰ دستگاه پیشرفته پزشکی در کل کشور توزیع شده است که خدمات گسترده‌ای را انجام می‌دهند.

وزیر بهداشت به ایجاد صندوق بیماری‌های خاص در کشور اشاره کرد و گفت: این صندوق با اعتبار ۷ هزار میلیارد تومان در کشور فعال شده است که کمک بزرگی به بیماران نیازمند است.