تاکید آمریکا بر حمایت از جنگ علیه مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون باردیگر از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که ما نمیتوانیم با اسرائیل واضحتر بگوییم که نمیخواهیم شاهد تلفات غیرنظامیان باشیم.
پنتاگون در عین حال باردیگر برحمایت از جنگ علیه مقاومت فلسطین تاکید کرد و گفت: «ما به اسرائیل کمک میکنیم تا از خود دفاع کند تا حماس را شکست دهد و آرامش را به منطقه بازگرداند تا راه حل دو کشوری پیش برود.»
پنتاگون در ادامه به تنش در مرز لبنان نیز اشاره کرد و گفت: «ما نگران آنچه در مرز لبنان و اسرائیل میگذرد هستیم و تلاشهای خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری در خارج از غزه تشدید میکنیم.»
ساعات گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اولویت بازگرداندن همه گروگانها از غزه است و ما معتقدیم که معامله و توافق حتی اگر دشوار باشد، اما امکانپذیر است.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین افزود که برای دستیابی به توافق نهایی درباره گروگانها با قطر، مصر و اسرائیل کار میکنیم و اکنون این امکان برای توافق وجود دارد.
به گفته وزیر خارجه آمریکا؛ واشنگتن پاسخ حماس را دریافت کرد و مسائل بسیار دشواری وجود دارد که باید حل شود.
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