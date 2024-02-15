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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۱۹

تاکید آمریکا بر حمایت از جنگ علیه مقاومت فلسطین

تاکید آمریکا بر حمایت از جنگ علیه مقاومت فلسطین

وزارت دفاع آمریکا باردیگر برحمایت از جنگ علیه مقاومت فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون باردیگر از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که ما نمی‌توانیم با اسرائیل واضح‌تر بگوییم که نمی‌خواهیم شاهد تلفات غیرنظامیان باشیم.

پنتاگون در عین حال باردیگر برحمایت از جنگ علیه مقاومت فلسطین تاکید کرد و گفت: «ما به اسرائیل کمک می‌کنیم تا از خود دفاع کند تا حماس را شکست دهد و آرامش را به منطقه بازگرداند تا راه حل دو کشوری پیش برود.»

پنتاگون در ادامه به تنش در مرز لبنان نیز اشاره کرد و گفت: «ما نگران آنچه در مرز لبنان و اسرائیل می‌گذرد هستیم و تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری در خارج از غزه تشدید می‌کنیم.»

ساعات گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اولویت بازگرداندن همه گروگان‌ها از غزه است و ما معتقدیم که معامله و توافق حتی اگر دشوار باشد، اما امکان‌پذیر است.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین افزود که برای دستیابی به توافق نهایی درباره گروگان‌ها با قطر، مصر و اسرائیل کار می‌کنیم و اکنون این امکان برای توافق وجود دارد.

به گفته وزیر خارجه آمریکا؛ واشنگتن پاسخ حماس را دریافت کرد و مسائل بسیار دشواری وجود دارد که باید حل شود.

کد مطلب 6025607

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
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      ارتش اذربایجان ؟ اذربایجان یا ارتش اذربایجان؟

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