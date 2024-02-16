صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان

محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشان دهنده نفوذ تدریجی سامانه بارشی و سرد به منطقه است.
وی با بیان اینکه از روز گذشته شرایط برای ابرناکی و مه آلود شدن هوا، بارندگی فراهم شده است، افزود: رعد و برق و احتمال تگرگ، وزش باد شدید و به تدریج بارش برف تا فردا پیش بینی میشود.
دادرس با اشاره به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درجه سلسیوس دمای هوا در استان ادامه داد: طی شنبه و یکشنبه علاوه بر ارتفاعات و دامنهها در برخی نقاط مستعد جلگهای بارش برف دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: از اواخر وقت یکشنبه با خروج تدریجی این سامانه ضمن خروج تدریجی این سامانه کاهش ناپایداری و ابر در ارتفاعات و دامنهها یخبندان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان خبر داد و گفت: تمهیدات لازم در بخشهای مختلف کشاورزی اندیشیده شود.
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