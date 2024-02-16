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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۴

توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

هفته مد و لباس ایرانی در هندوستان برگزار می‌شود

هفته مد و لباس ایرانی در هندوستان برگزار می‌شود

هفته مد و لباس ایرانی توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در هندوستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و خانه فرهنگ ایران در دهلی با همکاری مؤسسه ملی فناوری مد دهلی (NIFT) نخستین برنامه از هفته مد ایرانی را برگزار می‌کند.

نخستین برنامه هفته مد و لباس ایرانی امروز جمعه ۲۷ بهمن با عنوان لباس اقوام ایرانی و با همکاری مشترک کارگروه ساماندهی مد و لباس و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در دهلی برگزار می‌شود.

این رویداد با سخنرانی مریم مونسی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، و شهین پزشکی پژوهشگر و گردآورنده گنجینه لباس اقوام است.

در این رویداد سخنرانان در قالب نشست تخصصی و با حضور اعضای هیأت علمی مؤسسه ملی فناوری مد هند، پاسخگوی حاضران و به ویژه دانشجویان هستند.

کد مطلب 6025677

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