به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و خانه فرهنگ ایران در دهلی با همکاری مؤسسه ملی فناوری مد دهلی (NIFT) نخستین برنامه از هفته مد ایرانی را برگزار می‌کند.

نخستین برنامه هفته مد و لباس ایرانی امروز جمعه ۲۷ بهمن با عنوان لباس اقوام ایرانی و با همکاری مشترک کارگروه ساماندهی مد و لباس و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در دهلی برگزار می‌شود.

این رویداد با سخنرانی مریم مونسی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، و شهین پزشکی پژوهشگر و گردآورنده گنجینه لباس اقوام است.

در این رویداد سخنرانان در قالب نشست تخصصی و با حضور اعضای هیأت علمی مؤسسه ملی فناوری مد هند، پاسخگوی حاضران و به ویژه دانشجویان هستند.