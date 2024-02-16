به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، محمد اله یاری فومنی در گفت‌وگویی که در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه گردشگری تهران انجام شد، گفت: برج آزادی نماد ملی ایران، قدمگاه انقلاب اسلامی و نماد هویت شهر تهران است و لازم است در قامت این عناوین به ظرفیت های این مجموعه فرهنگی دقت کرد.

وی افزود: لزوم پرداخت بیشتر به این بنای مهم نه فقط برای گردشگران و مهمانان پایتخت که برای مردم تهران وجود دارد.

وی در ادامه گفت: سازه داخلی برج و فضای فرهنگی هنری زیرین که الهام گرفته از معماری اصیل ایرانی است آن چنان که باید به مخاطبان معرفی نشده است و ظرفیت هایی مثل نمایشگاه گردشگری تهران فرصت مغتنمی را برای ما مهیا می کند که مردم شریف ایران، گردشگران و هنردوستان با این مجموعه که پیوسته میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری است بیشتر آشنا شوند.

مدیر عامل بنیاد رودکی عنوان کرد: در دوره مدیریت جدید، ۲ رویکرد جذب گردشگر و جذب مخاطب تخصصی را در در دستور کار داریم که برای رسیدن به این ۲ هدف مهم همراهی و همکاری مراکز مرتبط همچون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری تهران ضروری است.

نمایشگاه گردشگری تهران از ۲۴ لغایت ۲۶ بهمن در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. همچنین بنیاد رودکی متولی اداره مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی است.