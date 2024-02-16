حمله های جدید آمریکا و انگلیس به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از حمله جدید آمریکا و انگلیس به یمن خبر دادند.

بر اساس این گزارش، استان الحدیده بار دیگر هدف حمله آمریکا و انگلیس قرار گرفته است.

شمال الزهره و منطقه الجربانی در اللحیه در استان الحدیده، دوباره هدف حمله متجاوزان آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته است.

همچنین مناطق الجبانه و الجاح در استان الحدیده نیز هدف قرار گرفتند.

پیش از این حملات هم شبکه تلویزیونی المسیره یمن از موج جدید حملات هوایی آمریکا و انگلیس به استان الحدیده خبر داده بود. در این حملات دو منطقه «الجبانه» و «رأس عیسی» در ناحیه «الصلیف» و نیز «الجاح» در ناحیه «بیت الفقیه» در جنوب استان الحدیده در چند مرحله هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی قرار گرفتند.