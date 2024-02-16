به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شائینی غروب جمعه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو موضوع در دستور کار رسیدگی کلانتری ۱۳ البرز قرار گرفت، ابراز داشت: ابتدا به دقت سرقت‌ها و صحنه جرم به دقت بررسی و مجرم شناسایی شد.

وی ضمن بیان اینکه طی عملیات غافلگیرانه سارق در مخفیگاه دستگیر شد، افزود: این سارق ۴۸ ساله سابقه دار و معتاد انگیزه خود را از وقوع سرقت تهیه مواد مخدر عنوان کرده است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه در تحقیقات تکمیلی این فرد به انجام چهار فقره سرقت اعتراف کرده است، ابراز داشت: این سرقت‌ها از محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی بوده است.

شائینی بابیان اینکه از مخفیگاه این سارق مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: پیدا شدن ۴۱ فشنگ اسلحه شکاری دیگر کشفیات این مخفیگاه سارق بوده است.

وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر قانونی به دادسرا ارسال شده است.