به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که سیاست استعماری غرب در اقصی نقاط جهان از جمله آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به اصلیترین مؤلفه بیثباتی در روابط بینالملل بدل شده و مانع توسعه و رشد بشریت است.
پوتین در نطق خوشامدگویی خود در مجمع بینالمللی «برای آزادی ملتها» گفت: استعمار نو میراث شرمآور چندین قرن تاراج و استثمار مردم آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و همچنین سایر مناطق کره خاکی است. ما نمود خصمانه آن را در تلاشهای غرب برای حفظ سلطه خود به هر قیمتی دیدهایم تا کشورهای دیگر را از لحاظ اقتصادی مطیع، آنها را حق حاکمیتشان محروم و ارزشها و سنتهای بیگانه را بر آنها تحمیل کند.
یوی تاکید کرد: چنین سیاستی به یکی از مؤلفههای اصلی بیثباتی روابط بینالملل و مانعی برای رشد بشریت بدل شده است.
پوتین همچنین تصریح کرد که روسیه در راستای از بین شالوده ساختار استعماری و حمایت از جنبشهای ملی آزادیخواهانه تلاش زیادی کرده است. به گفته وی، مسکو برای کشورهای جوان مستقل و در راستای تأمین امنیت، باثباتسازی اقتصادی و حل و فصل مسائل اجتماعی و بشردوستانه کمکهای ملموسی فراهم آورده است.
وی تاکید کرد: امروز ما در مبارزهمان برای آزادی و عدالت حقیقی و استقرار یک نظم جهانی چندقطبی و دموکراتیک، آماده تجمیع تلاشها هستیم.
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