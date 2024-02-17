پرسپولیس درخواستی برای جذب دروازه بان ملوان نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با کمبود دروازه‌بان مواجه است و علیرضا بیرانوند که به عنوان دروازه‌بان شماره یک این تیم محسوب می‌شود، جایگزین مطمئنی ندارد و این مورد در بازی‌های تدارکاتی پرسپولیس در نیم فصل نمایان بود.

حبیب فر عباسی دروازه‌بان نیم فصل اول ذوب آهن برای گذراندن خدمت مقدس سربازی در تعطیلات نیم فصل راهی ملوان شد و افشار صداقت که به عنوان دروازه‌بان شماره یک سفیدپوشان محسوب می‌شد به نیمکت رفت تا فر عباسی به عنوان گلر اول ملوان در نیم فصل دوم بازی کند.

در همین حال صداقت مورد توجه باشگاه پرسپولیس قرار گرفته و حتی مذاکراتی برای جذب او بین پرسپولیسی و صداقت شکل گرفته است اما هنوز مدیران پرسپولیس برای جذب او نامه کتبی و رسمی به باشگاه ملوان ارسال نکرده‌اند. آرش فهمیده مدیرعامل باشگاه ملوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را تأیید کرد.

پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس کماکان بسته است و هنوز ۴ بازیکن جدید این تیم نتوانسته‌اند برای تیم خود به میدان بروند و در صورت جذب صداقت این بازیکن هم با مشکل سایر بازیکنان مواجه خواهد شد.