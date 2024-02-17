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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۸

رییس پلیس راه خراسان رضوی:

جاده‌های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

جاده‌های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

مشهد- رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: بیشتر جاده های استان بارانی و لغزنده است و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش‌مست اظهار کرد: هم اینک در جاده‌های کلات، درگز، قوچان، چناران، مشهد، نیشابور، سبزوار، جوین، جغتای، فریمان و تربت حیدریه بارش باران جریان دارد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: در مسیرهای آزادراه شهید شوشتری، گردنه ابرش در مسیر نیشابور، گردنه زاغه و رباط سفید در مسیر تربت حیدریه نیز مه گرفتگی و محدودیت دید وجود دارد.

وی ادامه داد: ترافیک نیز در مسیر آزادراه شهید شوشتری و مشهد- چناران نیمه سنگین است.

میش مست افزود: در شبانه روز گذشته ۲ فقره تصادف فوتی با ۲ نفر کشته، ۱۲ فقره تصادف جرحی با ۱۸ مصدوم و ۲۰ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داده است.

کد مطلب 6026395

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