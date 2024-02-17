 مرکز نوآوری و فضای کار مشترک دانشگاه زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز نوآوری و فضای کار مشترک دانشگاه زنجان، ظهر شنبه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان در حاشیه آئین بهره برداری از مرکز نوآوری و فضای کار مشترک اظهار کرد: مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان با هدف ایجاد و گسترش کسبوکارهای فناورانه در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد.
جلال صبا ادامه داد: سال ۱۴۰۱ نیز به منظور تکمیل اکوسیستم فناوری دانشگاه، مرکز نوآوری و فضای کار مشترک (بهعنوان پیشخوان جذب ایدهها) تأسیس شد و این مجموعه به مرکز رشد و نوآوری تغییر نام داد.
وی ارزیابی و داوری ۳۵۰ طرح پیشنهادی، پذیرش و حمایت از ۱۹۰ واحد فناور، تکمیل فرایند رشد و خروج موفق ۸۲ شرکت فناور، ۱۱۰ فناوری تجاری سازی شده را از جمله دستاوردهای ۲۰ ساله این مرکز برشمرد و گفت: ۲۴ اختراع ثبت شده ۲۰۰ میلیارد ریال فروش محصولات فناورانه این مرکز است.
مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم در نتیجه این فعالیتها ایجاد شده است، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵ تیم نوآور در این مرکز نوآوری جذب شده و به فعالیت مشغول هستند.
وی خاطر نشان کرد: چرخه حمایت از ایدههای نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن آنها به محصولات یا خدمات فناورانه قابل تجاریسازی و عرضه به بازار، به عنوان رسالت اصلی مرکز رشد دانشگاه بهشمار میرود.
طراحی و توسعه مجتمع فناوری دانشگاه در مساحت ۳۶۰۰ مترمربع برای توسعه فناوریهای کشاورزی برنامه ریزی شده است که ۱۲ مجموعه در سولههای این مجتمع فناوری مستقر هستند و محصولاتی همچون انواع کودهای شیمیایی، مکملهای دام و طیور، سنگهای مصنوعی تولیدی از ضایعات سنگ را تولید میکنند.
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