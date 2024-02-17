به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، موشک ماهواره‌بر «اچ ۳» صبح شنبه از سکوی پرتاب مرکز فضایی «تانگاشیما» به هوا پرتاب شد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، این پرتاب دو روز پس از برنامه‌ریزی‌های اولیه انجام شد چرا که به دلیل شرایط نامناسب جوی پرتاب آن به تعویق افتاد.

آژانس اکتشافات فضایی ژاپن اعلام کرد که آزمایش این موشک بدون مشکل انجام شده و موشک بار اضافی خود را در هوا پرتاب کرده است. این آژانس افزود که قصد دارد دو ریزماهواره را در مدار قرار دهد.

موفقیت امروز شنبه به دنبال موفقیت‌های اخیر، از جمله پرتاب یک فضاپیمای بدون سرنشین در ماه گذشته، باعث تقویت برنامه فضایی ژاپن شد.

این پرتاب به عنوان آزمایشی برای توسعه قدرت فضایی ژاپن پس از شکست اچ ۳ در اولین پرواز خود در مارس گذشته، مورد توجه قرار گرفته است.