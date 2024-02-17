همایش ملی «ایران کوانتوم» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ همایش ملی ایران کوانتوم به همت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت ارتباطات دوشنبه ۳۰ بهمن در محل پژوهشگاه ICT با هدف انتقال تجربه و دانش پژوهشگران علم کوانتوم و با حضور مدیران ارشد، بازیگران، ذینفعان و علاقمندان فناوریهای کوانتومی کشور برگزار خواهد شد.
سارا توفیقی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مسئول اجرای این همایش با بیان اینکه شتاب دهی به فعالیتهای کشور در حوزه فناوریهای کوانتومی مستلزم هم اندیشی و همکاری همه فعالین و ذینفعان فناوری در کشور است، خاطرنشان کرد: در همین راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری همایش ایران کوانتوم با حضور مدیران ارشد، بازیگران، ذینفعان و علاقمندان فناوریهای کوانتومی کشور کرده که در این همایش پس از بیان اهمیت فناوریهای کوانتومی در حوزه فاوا و معرفی اقدامات انجام شده در بخشهای مختلف کشور، مروری بر روند توسعه فناوریهای کوانتومی در جهان و اولویتهای توسعه فناوری در کشور خواهد شد.
مسئول اجرایی همایش ملی ایران کوانتوم درباره جزئیات دیگر این همایش، بیان کرد: در این همایش توانمندیهای کشور در حوزه فناوریهای کوانتومی به نمایش گذاشته میشود و شرکت کنندگان میتوانند از نزدیک با محصولات کوانتومی ساخت کشور و مشخصات فنی آنها آشنا شوند و با تولیدکنندگان آنها مذاکره کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: در بخش انتهایی همایش، پنل تخصصی با حضور فعالین فناوریهای کوانتومی پیرامون چالشهای توسعه فناوری کوانتومی در کشور برگزار میشود که در آن در خصوص راهکارهای رفع موانع و چالشها نیز به بحث خواهیم نشست.
گفتنی است همایش ایران کوانتوم مقدمهای برای همایشها و نشستهای آتی خواهد بود که در آن به صورت تخصصی به موضوعات و چالشهای کشور در حوزه فناوریهای کوانتومی پرداخته خواهد شد.
نظر شما