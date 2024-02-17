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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۸

در پژوهشگاه ICT؛

همایش ملی «ایران کوانتوم» برگزار می شود

همایش ملی «ایران کوانتوم» برگزار می شود

همایش ملی «ایران کوانتوم» جهت بررسی ظرفیت‌های کشور در حوزه فناوری‌های کوانتومی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ همایش ملی ایران کوانتوم به همت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت ارتباطات دوشنبه ۳۰ بهمن در محل پژوهشگاه ICT با هدف انتقال تجربه و دانش پژوهشگران علم کوانتوم و با حضور مدیران ارشد، بازیگران، ذی‌نفعان و علاقمندان فناوری‌های کوانتومی کشور برگزار خواهد شد.

سارا توفیقی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مسئول اجرای این همایش با بیان اینکه شتاب دهی به فعالیت‌های کشور در حوزه فناوری‌های کوانتومی مستلزم هم اندیشی و همکاری همه فعالین و ذی‌نفعان فناوری در کشور است، خاطرنشان کرد: در همین راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری همایش ایران کوانتوم با حضور مدیران ارشد، بازیگران، ذی‌نفعان و علاقمندان فناوری‌های کوانتومی کشور کرده که در این همایش پس از بیان اهمیت فناوری‌های کوانتومی در حوزه فاوا و معرفی اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف کشور، مروری بر روند توسعه فناوری‌های کوانتومی در جهان و اولویت‌های توسعه فناوری در کشور خواهد شد.

مسئول اجرایی همایش ملی ایران کوانتوم درباره جزئیات دیگر این همایش، بیان کرد: در این همایش توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری‌های کوانتومی به نمایش گذاشته می‌شود و شرکت کنندگان می‌توانند از نزدیک با محصولات کوانتومی ساخت کشور و مشخصات فنی آنها آشنا شوند و با تولیدکنندگان آنها مذاکره کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: در بخش انتهایی همایش، پنل تخصصی با حضور فعالین فناوری‌های کوانتومی پیرامون چالش‌های توسعه فناوری کوانتومی در کشور برگزار می‌شود که در آن در خصوص راهکارهای رفع موانع و چالش‌ها نیز به بحث خواهیم نشست.

گفتنی است همایش ایران کوانتوم مقدمه‌ای برای همایش‌ها و نشست‌های آتی خواهد بود که در آن به صورت تخصصی به موضوعات و چالش‌های کشور در حوزه فناوری‌های کوانتومی پرداخته خواهد شد.

کد مطلب 6026544
هنگامه فروغی

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