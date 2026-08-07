امام جمعه سروآباد: علما وارثان پیامبران و پاسداران دین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سروآباد با اشاره به جایگاه هدایت در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: نعمت دین و هدایت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برای بشریت است و خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها پیامبران را مبعوث کرد و پس از آنان، مسئولیت حفظ و تبیین معارف دینی را به عالمان دین سپرد.

وی با استناد به حدیث شریف «العلماء ورثة الأنبیاء» افزود: وراثت علما به معنای برخورداری از مال و ثروت نیست، بلکه آنان وارث علم، اخلاق، مسئولیت، هدایت و رسالت پیامبران هستند و باید این امانت الهی را به بهترین شکل به جامعه منتقل کنند.

رسالت علما فراتر از آموزش احکام است

امام جمعه سروآباد با بیان اینکه عالم دینی تنها معلم احکام شرعی نیست، تصریح کرد: عالمان دین وظیفه دارند مردم را به خیر و نیکی دعوت کنند، در برابر انحرافات فکری و اعتقادی بایستند، از حق و عدالت دفاع کنند و در مسیر اصلاح جامعه نقش‌آفرین باشند.

ماموستا حسینی با اشاره به آیه ۱۲۲ سوره توبه، رسالت علما را فراتر از فراگیری علوم دینی دانست و گفت: آگاه‌سازی مردم، تبیین صحیح معارف اسلامی، پاسخگویی به شبهات و هدایت جامعه از مهم‌ترین وظایف عالمان دینی است.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که جوامع اسلامی با چالش‌های مختلف فرهنگی و فکری روبه‌رو هستند، بیش از هر زمان دیگری به حضور علمای آگاه، مخلص، بصیر و شجاع نیاز است تا با روشنگری و تبیین حقایق، از ارزش‌های دینی و وحدت جامعه اسلامی پاسداری کنند.

امام جمعه سروآباد در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان نیز به عنوان امانت‌داران مردم باید با احساس مسئولیت، صداقت و خدمتگزاری، در مسیر رفع مشکلات جامعه و جلب رضایت مردم گام بردارند.