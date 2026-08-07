امام جمعه کنگان: وضعیت قطب درمان جنوب استان بوشهر مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود محمودی در خطبههای نماز جمعه کنگان با اشاره به سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان بوشهر اظهار کرد: امیدواریم این سفر برکات خوبی برای حوزه بهداشت و درمان استان داشته باشد.
امام جمعه کنگان افزود: بیمارستانی که بهعنوان قطب درمان جنوب استان بوشهر و استانهای همجوار شناخته میشود و عنوان بیمارستان معین صنعت نفت را یدک میکشد، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
وی با ابراز گلایه از عدم بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان کنگان تصریح کرد: مردم و مسئولان شهرستان از اینکه وزیر بهداشت در جریان سفر خود از بیمارستان فعلی و بیمارستان تخصصی در حال احداث کنگان بازدید نکرد، گلایهمند هستند.
محمودی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی بیمارستان تخصصی و در حال احداث کنگان مطلوب نیست و این پروژه مهم با کندی پیشرفت مواجه است.
وی تأکید کرد: مردمی که در کنار حجم عظیم صنعت زندگی میکنند، نباید از وضعیت بهداشت و درمان خود گلایه داشته باشند و لازم است متناسب با ظرفیتها و نقش منطقه در اقتصاد کشور، زیرساختهای درمانی کنگان نیز تقویت شود.
وضعیت مردم قلعه میان هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود
امام جمعه کنگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت روستای قلعه میان گفت: مردم این روستا مدتهاست در برزخ ماندن و رفتن قرار دارند و مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر وضعیت آنان را تعیین تکلیف کنند.
وی با تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص) و بازخوانی سیره نبوی، با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص)، وحدت را یکی از عوامل اساسی حفظ امنیت، رفاه و عزت جامعه دانست و اظهار داشت: امنیت، رفاه و عزت جامعه تا زمانی پایدار است که مردم دچار اختلاف و تفرقه نشوند.
محمودی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی و انسجام ملی گفت: در مسئله وحدت نباید سلیقهای عمل کرد و همه جریانها و گروهها باید برای حفظ انسجام جامعه تلاش کنند.
وی همچنین با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی(ع)، درباره تلاش دشمنان برای ترور شخصیتها و نخبگان هشدار داد و گفت: دشمن همواره برای حذف شخصیتهای اثرگذار و ضربه زدن به جریان حق از روشهای مختلف استفاده کرده است و باید در برابر این توطئهها هوشیار بود.
امام جمعه کنگان با تسلیت شهادت امام رضا(ع) و اشاره به موضوع خونخواهی شهدای انقلاب و جنگ اخیر اظهار داشت: خونخواهی رهبر شهید و سایر شهدای جنگ رمضان، مطالبهای ملی، قانونی و شرعی است و باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: بر اساس وعده الهی، ظالمان و مجرمان سرانجام به مجازات اعمال خود خواهند رسید و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی وعده دادهاند، دشمنان و قاتلان شهدا به مرگ عادی نخواهند مرد و پاسخ جنایتهای خود را دریافت خواهند کرد.
تقدیر امام جمعه کنگان از خبرنگاران و شهدای مدافع حرم
محمودی با گرامیداشت روز خبرنگار و شهدای خبرنگار گفت: روز خبرنگار فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشگرانی است که در عرصه روشنگری و آگاهیبخشی مجاهدت میکنند.
وی افزود: خبرنگاران وجدانهای بیدار جامعه و منتشرکنندگان اخبار هستند و تلاش آنان در عرصههای مختلف، از جمله حوزه دین و معنویت، شایسته تقدیر است.
امام جمعه کنگان همچنین با گرامیداشت هفته وقف بر ضرورت احیای این سنت حسنه تأکید کرد و گفت: وقف آثار و برکات فراوانی دارد و نهادینه شدن فرهنگ وقف میتواند در توسعه و تعالی جامعه در بخشهای مختلف مؤثر باشد.
وی ترویج وقفهای جمعی را نیز ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر مردم و خیرین به این سنت ماندگار اسلامی شد.
محمودی با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم اظهار داشت: شهدای مدافع حرم گنجینههای ارزشمندی هستند که تا پای جان از اهداف خود، دفاع از ارزشها، حرم اهلبیت(ع)، استقلال، عزت و امنیت منطقه و کشور دفاع کردند و جان خود را در این مسیر فدا کردند.
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