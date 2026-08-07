به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن زنگنه در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر ضیاءآباد، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: پیشاپیش رحلت جانسوز حضرت ختمی مرتبت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت مظلومانه سبط اکبر، امام حسن مجتبی (ع) و همچنین شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) را تسلیت عرض میکنم.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، گفت: این روز به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار ایرانی که در سال ۱۳۷۷ در جریان کشتار دیپلماتهای ایرانی در افغانستان به شهادت رسید، نامگذاری شده است.
امام جمعه موقت ضیاءآباد ضمن تبریک این روز به خبرنگاران و اصحاب رسانه، افزود: به همه خبرنگاران عزیز و تلاشگران عرصه رسانه خداقوت عرض میکنم و امیدوارم خداوند اجر و پاداش تلاشهای آنان را عنایت فرماید.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار دارند
حجتالاسلام زنگنه در ادامه خطبهها با اشاره به تحولات جنگ اخیر و بازتابهای آن در رسانههای آمریکایی اظهار کرد: روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز از شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل در مصاف با ایران خبر داده و اعلام کرده است که اهداف آمریکا محقق نشده و این کشور و رژیم صهیونیستی در موضع ضعیفتری قرار گرفتهاند.
وی افزود: ترامپ ابتدا تهدید نظامی کرد، اما بعد عقبنشینی کرد و کشورهای عربی نیز مواضع خود را تغییر دادند؛ این عقبنشینی به جهان ثابت کرد کسی که از جنگ میترسد، ایران نیست، بلکه شخص ترامپ است.
امام جمعه موقت ضیاءآباد با بیان اینکه مقاومت ملت ایران موجب این شرایط شده است، گفت: به برکت ولایت فقیه، مقاومت مردم عزیز، ایستادگی ملت و توان موشکی کشور، دشمن نتوانسته به اهداف خود برسد.
وی با اشاره به نقش شهدا در پیشرفتهای دفاعی کشور گفت: خداوند شهدا، به ویژه شهید تهرانی مقدم را رحمت کند که پایهگذار بخش مهمی از توان موشکی کشور بود.
حجتالاسلام زنگنه ادامه داد: پایگاههای آمریکا در جنگ با ایران چنان خسارت دیدهاند که چنین خسارتی از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است.
تهدیدهای آمریکا جنگ روانی است
وی با بیان اینکه بخشی از اظهارات آمریکاییها جنگ روانی است، تصریح کرد: آنها با تهدید ملت ایران تلاش میکنند روحیه مردم را تضعیف کنند، اما ملت ما هر تهدیدی را واقعی تلقی کرده و برای هر تهدیدی آماده است.
امام جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به هشدارهای نیروهای مسلح کشور گفت: هشدار عزیزان ما در سپاه و نیروهای مسلح به دشمنان، به نفع خود آنهاست که دست به حماقت نزنند.
وی افزود: حتی به کشورهای همسایه نیز هشدار داده شده است که اگر کشوری با آمریکا همراهی کند، در آتش جنگ گرفتار خواهد شد.
ادامه آتشافروزی آمریکا، امنیت منطقه را تهدید میکند
حجتالاسلام زنگنه با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: ادامه آتشافروزی آمریکا قفل تنگه هرمز را محکمتر میکند و نه تنها باعث باز شدن آن نمیشود، بلکه شرایط را سختتر خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر به ایران ضربهای وارد شود، کل منطقه و تأسیسات آن پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد و تبعات آن متوجه دشمنان خواهد بود.
امام جمعه موقت ضیاءآباد گفت: هزینه بسته بودن تنگه هرمز را بازارهای انرژی و رأیدهندگان آمریکایی خواهند پرداخت.
وی با بیان اینکه وعده الهی پیروزی حق است، افزود: ایران پیروز واقعی این میدان خواهد بود و لازمه آن حفظ وحدت و انسجام است.
حجتالاسلام زنگنه تأکید کرد: این همان سفارش مؤکد امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که باید وحدت جامعه حفظ شود.
امام جمعه موقت ضیاءآباد در پایان سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۲۸ صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین ایام شهادت امام رضا (ع)، ضمن عرض تسلیت، به قرائت اشعاری در سوگ پیامبر اسلام (ص)، حضرت زهرا (س) و اهلبیت عصمت و طهارت پرداخت.
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