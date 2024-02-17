بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگیهای ۷۲ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: میزان این بارشها در خرمآباد ۴۷.۶ میلیمتر، بروجرد ۶۱.۷ میلیمتر، کوهدشت ۹۸.۶ میلیمتر، الیگودرز ۲۵.۶ میلیمتر و پلدختر ۶۹.۴ میلیمتر بوده است.
وی همچنین میزان بارشها در دورود را ۴۶.۴ میلیمتر، الشتر ۹۰.۲ میلیمتر، نورآباد ۹۰.۷ میلیمتر، ازنا ۲۳.۳ میلیمتر، رومشکان ۱۲۱.۸ میلیمتر، چگنی ۱۰۸.۱ میلیمتر، «ایمان آباد» ۵۷.۸ میلیمتر، «سیلاخور» ۳۷.۴ میلیمتر، سپیددشت ۸۲.۱ میلیمتر، «ریمله» ۶۴.۵ میلیمتر و «شول آباد» ۸۰.۲ میلیمتر عنوان کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگیها در قالب سامانه بارشی اخیر در استان را ۶۹.۱ میلیمتر اعلام کرد.
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