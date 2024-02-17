به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید عقلی درباره وضع خطوط آسیب‌دیده گاز که در اثر اقدام تروریستی طی روزهای گذشته، دچار حادثه شده بودند، توضیح داد: تعمیرات در خطوط انتقال گاز در مناطق بروجن و صفاشهر تکمیل شد و این خطوط عملیاتی شدند.

وی در ادامه با اشاره به حجم مصرف گاز کشور در ۲۴ ساعت گذشته گفت: طی این مدت حدود ۴۷۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع عمده مصرف شده است. این مقدار مصرف حدود ۷۰ درصد تولید گاز است و با توجه به کاهش دمای هوا در اقصی نقاط کشور در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در این بخش‌ها به ۵۸۰ میلیون مترمکعب برسد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در پایان با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه گاز از سوی مشترکان، تصریح کرد: مجموعه صنعت گاز با همه توان و آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی است و امیدواریم که هموطنان به توجه بیشتر به مدیریت بهینه مصرف، به خدمتگزارانشان در شرکت ملی گاز ایران و بخش‌های مختلف آن کمک کنند تا افزون بر حفظ پایداری شبکه، شاهد توزیع مناسب گاز برای همه مشترکان در سراسر کشور باشیم.