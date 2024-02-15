تازه ترین وضعیت انفجار خطوط لوله گاز/ تکذیب استانی شدن کارت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، تشریح تازه‌ترین وضع انفجارهای خطوط انتقال گاز، افزایش ۸ میلیون مترمکعبی تولید گاز با بهره‌برداری از خط لوله جدید و رصد بر خط ۴۰ درصد از برق مصرفی مشترکان برق از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

افزایش ۸ میلیون مترمکعبی تولید گاز با بهره‌برداری از خط لوله جدید

نعمت‌الله شهرویی سرپرست خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی با اشاره به افتتاح خط لوله جدید این فاز اظهار کرد: این خط لوله به‌منظور انتقال ۲۸.۳ میلیون مترمکعب گاز و میعانات گازی از سکوی فاز ۱۶ به پالایشگاه ششم پارس جنوبی برای انتقال پایدار گاز در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به قدمت خط لوله قبلی و مشکلاتی که وجود داشت، امکان تولید حداکثری گاز با ظرفیت اسمی از فاز ۱۶ نبود و ظرفیت انتقال گاز از سکوی فاز ۱۶ با خط لوله پیشین به حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود.

سرپرست خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی با بیان اینکه بر این اساس تصمیم گرفته شد برای پایداری جریان گاز از فاز ۱۶ پارس جنوبی خط لوله جدیدی اجرا شود، تأکید کرد: طول این خط لوله ۱۱۵ کیلومتر است که ۱۱۰ کیلومتر آن دریایی است و هم‌اکنون به‌طور کامل اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

رصد بر خط ۴۰ درصد از برق مصرفی مشترکان برق

کامبیز ناظریان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران در رابطه با برنامه و طرح‌های جدیدی برای بهینه‌سازی مصرف برق در دستور کار برای پیک تابستان به مهر می‌گوید: خوشبختانه با عزم جهادی همه همکاران شاهد آن بودیم که طی تابستان سال جاری و سال گذشته توانستیم علیرغم افزایش قابل ملاحظه مصرف برق، تابستان را بدون کوچک‌ترین مشکلی پشت سر بگذاریم. برای تابستان سال آتی نیز طرح‌های متنوعی طراحی شد و در حال اجرا است.

وی در رابطه با هوشمند سازی صنعت برق در استان تهران اضافه کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور ارائه خدمات نوین به شهروندان تهرانی، استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است به گونه‌ای که با اجرای طرح‌های مرتبط در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از مصرف برق این کلان شهر در سمت مشترکان عمده به صورت هوشمند قابل رصد است.

به گفته این مقام مسؤول در همین راستا طی سال جاری با حضور وزیر نیرو برای نخستین بار در کشور از رصدخانه شبکه برق و انرژی و مرکز راهبری و پایش هوشمند شبکه برق مشترکان شهر تهران نیز در این شرکت رونمایی شده و با راه اندازی این دو مرکز، رصد و پایش لحظه‌ای بار مصرفی شهر تهران با اولویت مشترکان بزرگ به صورت برخط امکان پذیر شده است.

ایران میان ۵ کشور برتر سازنده توربین‌های نیروگاهی جهان

ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، گفت: ایران توانسته است میان ۵ کشور برتر سازنده توربین‌های نیروگاهی جهان قرار گرفته که در دنیا به عنوان سازنده قطعات نیروگاهی با فناوری پیشرفته شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۹۱ درصد قطعات نیروگاهی با توانمندی ایجاد شده در داخل کشور ساخته می‌شود، ادامه داد: از این منظر کشورمان جایگاه مناسبی در سطح جهان دارد و در تلاشیم با برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق بتوانیم جایگاه خود را در این عرصه بهبود بخشیم.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه کشورمان یکی از شبکه‌های برق مطمئن، پایدار و بزرگ جهان را در اختیار دارد، گفت: در حال حاضر ایران با برخورداری از ۷۴ هزار و ۸۸۸ مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی به عنوان نهمین کشور برتر دارای بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در دنیا شناخته می‌شود.

استانی شدن کارت سوخت تکذیب شد

جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رد برخی شایعات مطرح شده درباره فاقد اعتبار بودن کارت‌های سوخت در سفر شهروندان به دیگر مناطق، در این باره توضیح داد: هیچ محدودیتی برای کارت سوخت هیچ‌کدام از شهروندان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هم‌وطنان می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از طریق کارت سوخت شخصی در همه استان‌ها سهمیه سوخت خود را دریافت و سوخت‌گیری کنند.

رشد ۱۸.۸ درصدی تأمین برق صنایع انرژی‌بر در زمستان امسال

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تأمین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.٦ درصد، صنعت سیمان درصد٣٠.٥، صنایع فلزی ١٠.١ و مجموع صنایع انرژی بر کشور ١٨.٨ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین متوسط انرژی تحویلی به صنایع انرژی بر کشور از ابتدای امسال تاکنون در بخش فولاد ٥.٣ درصد، سیمان ٧.١ درصد، صنایع فلزی ٦.٩ درصد و مجموع مشترکین انرژی بر ٥.٩ درصد افزایش یافته است.

مصرف گاز در کشور فروکش کرد

سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور با اشاره به افزایش تدریجی دما در سراسر کشور بیان کرد: حجم مصرف گاز طبیعی طی ۲۴ ساعت گذشته (یکشنبه ۲۲ بهمن‌ماه) در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده از ۵۳۰ میلیون متر مکعب به حدود ۵۰۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: اکنون بیش از ۶۰ درصد گاز تولیدی کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می‌شود.

مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور گفت: با ورود جبهه هوای سرد به کشور از اواخر هفته جاری، پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده حدود ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد و به حدود ۵۶۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

جذب بیش از ۲ میلیون مشترک جدید گاز در کشور از ابتدای دولت

مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز با تبریک چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی، گفت: این در حالی است که طی این مدت، به ۵۰ شهر نیز گازرسانی شده و درصد بهره‌مندی خانوارهای شهری از این نعمت الهی به بیش از ۹۸.۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در همین بازه زمانی، ۸۳۶ هزار و ۴۲ انشعاب جدید گاز شهری و روستایی نصب شده است، ادامه داد: بر همین اساس به تعداد کل مشترکان گاز در این مدت، ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۳۴۲ مشترک افزوده شده است.

انتقال گاز در شرایط پایدار است

سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به انفجار خط لوله گاز سراسری توضیح داد: این اقدام خرابکارانه تروریستی بامداد امروز (چهارشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) حوالی ساعت یک بامداد در چند منطقه خطوط اصلی سراسری گاز انجام و جلسه مدیریت بحران بلافاصله با حضور وزیر نفت، معاونان وزارتخانه و همه دستگاه‌های امنیتی در همان ساعت اولیه برگزار شد.

وی افزود: با مدیریت شبکه گاز کشور موفق شدیم شبکه گاز را در همه شهرها و روستاها پایدار نگه داریم، البته بخشی از روستاهای استان اصفهان که نزدیک این خط هستند اکنون دچار افت فشار و قطعی گاز هستند که با هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان، در حال تأمین سوخت مایع و گاز مایع (ال‌پی‌جی) برای مردم منطقه هستیم.

به گفته عقلی، انفجارها در دو نقطه (شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر استان فارس) رخ داده است.

قطعی گاز چند اداره به دلیل بالابودن مصرف گاز

سعید عقلی با اشاره به انتشار خبرهایی درباره قطعی گاز در برخی استان‌ها توضیح داد: شرکت ملی گاز ایران با برنامه بعضی محدودیت‌ها را برای صنایع و اداره‌های دولتی در بعضی از استان‌ها مانند لرستان، زنجان و خراسان شمالی به‌دلیل حفظ و پایداری گاز مشترکان خانگی در نظر گرفته است.

وی گفت: این قطعی‌ها با برنامه است و ناشی از انفجارهای بامداد امروز نیست، بلکه شرکت ملی گاز ایران با همکاری ستاد بحران چند استان برای مدیریت مصرف گاز کشور این قطعی‌ها را به‌طور موقت در نظر گرفته است.

به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، قطعی گاز در اثر انفجارهای بامداد امروز تنها در چند روستا رخ داده که سوخت مایع جایگزین هم برای همه مشترکان تأمین شده است.

هیچ مشکلی برای گازرسانی به مشترکان خانگی وجود ندارد

مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از اعمال محدودیت گازرسانی در بعضی از اداره‌های دولتی و اماکن غیرتولیدی چند استان به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از احتمال افت فشار مشترکان خانگی خبر داد و افزود:

وی ادامه داد: اکنون محدودیت‌های گازرسانی در بعضی از استان‌ها برای اداره‌های دولتی و اماکن غیرتولیدی از طریق هماهنگی با استانداری‌ها انجام شده است.

به گفته رحمانی تعمیرات روی خطوط لوله سراسری آغاز شده که خاص‌تر و زمان‌برتر است، قطعی گاز در اثر انفجارهای بامداد امروز تنها در چند روستا رخ داده که سوخت مایع جایگزین هم برای همه مشترکان تأمین شده است.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: در هیچ استانی به جز تعداد اندکی روستا در مناطق پیرامونی انفجارها افت فشار گاز وجود ندارد و هیچ مشکلی برای گازرسانی به مشترکان خانگی در استان‌های کشور نیست.

احتمال وقوع سیل در استان‌های غربی کشور

فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در خصوص تأثیر بارش‌های پیش رو اظهار داشت: بر اساس هشدار سازمان هواشناسی کشور در خصوص فعالیت سامانه بارشی در روزهای آتی به‌ویژه روز پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه، ارزیابی میزان بارش‌ها و دمای هوای کشور، حاکی از این است که احتمال بروز سیلاب در استان‌های لرستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان‌غربی، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری بالاست.

وی افزود: دامنه فعالیت این سامانه می‌تواند در استان‌های دیگر نظیر آذربایجان‌شرقی، اردبیل، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز باعث افزایش جریان رودخانه‌ها شود.

سخنگوی صنعت آب گفت: به هموطنان عزیز در این استان‌ها توصیه می‌شود مراقبت لازم را نسبت به فعالیت در اطراف رودخانه‌ها داشته و پیگیر اخبار هواشناسی کشور و شرایط فعالیت سامانه بارشی نیز باشند.

تشریح تازه‌ترین وضع انفجارهای خطوط انتقال گاز

سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در ارتباط تلویزیونی گفت با توجه به انفجار خطوط انتقال گاز کشور حوالی ساعت یک بامداد امروز، با تغییر آرایش خطوط و برگزاری نشست‌های مدیریت بحران از همان ابتدا با حضور وزیر نفت و همه معاونان و مشاوران وزارت نفت، توانستیم شرایط شبکه گاز کشور را پایدار نگه داریم.

وی افزود: با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، وضع گازرسانی در کشور عادی است و اکنون گروه‌های عملیاتی در منطقه بروجن در سطح بالایی انجام وظیفه می‌کنند تا در اسرع وقت خط لوله منطقه عملیاتی شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در بخش صفاشهر نیز با توجه به شدت آتش‌سوزی به خاموشی کامل نزدیک شدیم و امید است تا آخر وقت امروز عملیاتی شود تا گازرسانی به حالت عادی برسد.