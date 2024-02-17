محور کندوان ۳ روز مسدود می شود

سرگرد محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از انسداد محور کندوان برای عملیات ایمن سازی محور خبر داد و گفت: این محور از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه تا ۲۴ بامداد سه شنبه اول اسفندماه برای عملیات راهداری و ایمن سازی مسدود می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مدت محور کندوان به صورت کامل مسدود می‌شود، افزود: تمامی مجاری‌های خروجی به سمت تهران وکرج به صورت کامل مسدود و با نیوجرسی در بخشی از ورودی‌های منتج به سمت تهران دپو می‌شود.

وی توصیه کرد از هرگونه تجمع واصرار برتردد از سوی شهروندان پرهیز شود تا سرعت عمل عوامل راهداری برای اجرای طرح افزایش یابد.