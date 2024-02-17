  1. استانها
  2. فارس
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس:

وانت حامل ۱۵۰ کیلو حشیش در استان فارس توقیف شد

وانت حامل ۱۵۰ کیلو حشیش در استان فارس توقیف شد

شیراز-جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۱۵۰ کیلوگرم حشیش در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در محور اقلید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی قاچاقچی قصد دارد مقادیری حشیش را از استان کرمان به شیراز منتقل کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با همکاری کارکنان شهرستان پاسارگاد به محور مواصلاتی اقلید-شیراز اعزام و با اقدامات فنی و پلیسی، یک دستگاه وانت نیسان متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی موفق شدند خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند، گفت: در بازرسی از وانت نیسان ۱۵۰ کیلوگرم حشیش کشف شد.

کد مطلب 6026791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها