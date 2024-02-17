وانت حامل ۱۵۰ کیلو حشیش در استان فارس توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی قاچاقچی قصد دارد مقادیری حشیش را از استان کرمان به شیراز منتقل کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با همکاری کارکنان شهرستان پاسارگاد به محور مواصلاتی اقلید-شیراز اعزام و با اقدامات فنی و پلیسی، یک دستگاه وانت نیسان متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی موفق شدند خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند، گفت: در بازرسی از وانت نیسان ۱۵۰ کیلوگرم حشیش کشف شد.