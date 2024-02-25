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۶ اسفند ۱۴۰۲، ۶:۳۰

قرض الحسنه سنت الهی_ ۱

وام قرض الحسنه به دست همه نمی رسد

وام قرض الحسنه به دست همه نمی رسد

بررسی ها نشان می دهد تسهیلات قرض الحسنه به غیر از ازدواج و فرزندآوری، برای همه افراد جامعه در دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه ۲۸۵ خداوند می‌فرماید: کیست که به خداوند قرض الحسنه (وام) دهد، وامی نیکو تا خداوند آن را برای او چندین برابر بیافزاید و خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می‌سازد، و به سوی او بازگردانده می‌شوید.

فرهنگ قرض الحسنه فرهنگی قرآنی است که بارها در دین مبین اسلام به آن تاکید شده و در این باره آیات و روایات متعدد وجود دارد، وام قرض الحسنه ای که قرآن به آن تاکید می‌کند، وامی است بدون هیچ نرخ سود و بهره‌ای و این نوع وام فضیلتی چندین برابری نسبت به صدقه دارد.

با گسترش سازمان بانکداری، مجتهدان گرفتن وام قرض الحسنه با کارمزد اندک را جایز دانسته اند، در کشور ما ۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک رسالت پرچمدار قرض الحسنه بوده و طبق این فرهنگ وام‌های زیادی پرداخت کرده اند، اما نکته اینجاست که با گسترش تورم در جامعه و بی ارزش شدن و ارزان شدن پول، مبالغی که بانک‌ها به عنوان قرض الحسنه پرداخت می‌کردند دیگر نمی‌تواند درد زیادی از مردم رفع کند، به عنوان مثال ارزش ۲۰ میلیون تومان امروز به هیچ وجه قابل مقایسه با ۲۰ میلیون تومان سال ۱۳۹۹ نبوده و قدرت خرید آن بیش از ۲ برابر کاسته شده است.

طبق قانون بانکداری اسلامی، تسهیلات قرض الحسنه نوعی از عقود بانکداری اسلامی است که در آن بانک باید برای نیازهای فرد قرض گیرنده وام دهد و در این نوع وام دادن، کسب سود برای بنگاه بانکداری موضوعیتی ندارد، بانک‌ها وظیفه دارند بخشی از تسهیلات خود را به قرض الحسنه تخصیص دهد تا مردم برای نیازهایی مانند ازدواج، درمان بیماری، خرید مسکن و احتیاجات ضروری استفاده کنند.

قرض الحسنه چیست؟

بانکداری اسلامی نوعی از بانکداری است که در آن برای اعطای وام و تسهیلات تاکید بر بدون ربا بودن شده است. به همین دلیل است که بانکداری به دو نوع ربوی (بانکداری غربی) و غیر ربوی (بانکداری اسلامی) تقسیم بندی شده است. اما آن چیزی که به عنوان بانکداری اسلامی در کشور ما رواج دارد، روشی بین بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی است چرا که تغییر ساختاری و اجرای تمام و کمال بانکداری اسلامی در کشور هزینه بر و زمانبر است. برای برقراری کامل سیستم بانکداری بدون ربا باید ثروت و درآمد به طور عادلانه بین تمامی مردم جامعه توزیع شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی مستقر شود. مضاربه (بازرگانی داخلی – صادراتی – وارداتی)، مشارکت مدنی (بازرگانی – تولیدی – صادراتی – مسکن و ساختمان)، فروش اقساطی (مواد اولیه – ماشین آلات – مسکن)، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه (ازدواج – تعمیر و تأمین مسکن – کمک هزینه درمان – کمک هزینه تحصیلی) و جعاله از انواع عقود بانکداری اسلامی است که دریافت هر کدام از هر بانک شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه حداکثر ۳ سال و به صورت پرداخت اقساط ماهیانه است و حداکثر کارمزد دریافتی باید تا ۴ درصد باشد. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط نرخ جریمه تأخیر ۱۲ درصد خواهد بود که محاسبه شده و اخذ خواهد شد.

رؤیای برداشته شدن ضامن برای تسهیلات قرض الحسنه با مدل اعتبار سنجی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برای تسهیلات بالای ۲۰ میلیون تومان هنوز نیاز به ضامن وجود دارد، مدل موفق اعتبارسنجی توسط شرکت اعتبارسنجی ایران که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، باعث شده رتبه اعتباری ملاک تسهیلات زیر ۲۰ میلیون تومان برای بسیاری از بانک‌ها باشد، اما هنوز مدل اعتبار سنجی برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیون تومان به نحوی که از ضامن بی نیاز باشد وجود ندارد.

برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان هنوز به یک نفر ضامن نیاز دارید و برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان به ۲ ضامن معتبر وجود دارد که تهیه آن برای بسیاری از افراد مشکل است.

نظام بانکداری ایران اگر با حذف ضامن به دنبال اعتبارسنجی برود و راهی برای فرار از پرداخت اقساط نباشد، دیگر نیازی به ضامن نبوده و مردم می‌توانند به صورت فوری تسهیلات خود را ثبت و دریافت کنند.

وام‌های قرض الحسنه مبالغ بالا به پولداران می‌رسد

هدف کسب تسهیلات قرض الحسنه برای افراد متوسط، کارمند و کارگر است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر قرض الحسنه به افرادی تعلق می‌گیرد که پول مازاد داشته باشند و بتوانند پول خود را نزد بانک چند ماهی در حساب بخوابانند، روح این نوع تسهیلات با قرض الحسنه در تضاد است.

کد مطلب 6026798

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    نظرات

    • کارمند بانک قرض الحسنه IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 1
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      قرض الحسنه وام خیلی پر برکتی هست به طوری که من دایم از مشتری ها شنیدم که باعث گشایش در کاروشون و موفقیت آنها شده و صدها مثال از این دست دارم. بررسی میدانی شما هم کمی دور از انصاف هست در بانک من حتی تسهیلات بالای 200 میلیون تومان هم دیدم که بدون ضامن و یا فقط با یک نفر ضامن پرداخت شده.
      • جمشید IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        0 1
        کجاس این وامهای پربرکت من یک بازنشسته هستم 5ساله دنبال وامم هر بانکی رفتم سپرده باید داشته باشی، ازدردمستأجری ازتهران کوچ کردم توی یه شهر کوچک و بدون امکانات درحال حاضر هم توی یه روستای دورافتاده نمیتونم خونه اجاره کنم فکرکنم دیگه باید برم سالمندان زندگی کنم، این وامها که ادعا می کنیدکجاس، کی میده،
      • IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        0 1
        سلام وقت بخیر شما که درست میگی آدرس بانک تون رو بده من یه ۲۰۰ تومن لازم دارم
      • ناشناس IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
        0 1
        این بابا داره درست میگه.خودش کارمند بانک.تاخرخره توپولهای مردم غرقن..هرزمانی که بخوانن ازحساب مردم برای خودشون برداشت میکنن..علی برکت الله
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      فقط وام برای پولدارهاست چون سپرده میخوادیاگردش حساب آدم کارگرکه حقوقش اول ماه خرج میشه تاآخربرج بدهکارمیشه ازکجاسپرده گردش حساب بیاره
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      دقیقا پول داشتیم در حساب دیگه وام نمیخواستیم
    • بدبختی IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 1
      پاسخ
      من‌الان‌۴۷‌سالمه‌‌هنوز‌رنگ‌وام‌ندیدمه‌‌به‌چندتا‌بانک‌رفتم‌بر ای‌وام‌‌میگن‌باید‌گردش‌مالی‌داشته‌باشی‌یا‌اعتبار‌حساب‌که‌هیچ‌کدومش‌شامل‌حال‌ما‌کارگران‌فصلی‌نمیشه‌وبعد‌هم‌ضامن‌با‌‌معتبر‌با‌گواهی‌کسر‌حقوق‌‌اخه‌کی‌داشتم‌که‌ضامن‌ما‌بشه‌‌وام‌فقط‌برای‌کارمندان‌پول‌داران‌‌وپارتی‌داران‌هست‌برای‌ما‌هیچ‌امکاناتی
    • US ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 1
      پاسخ
      به نام مردم به کام کارمندان بانک که هرکدوم ازاول سال تاحالانزدیک یک میلیاردگرفتندواز هرچیزی چندتادارندخونه ماشین باغ وغیره بعد یه بازنشسته آموزش وپرورش با۱۰تومن بدون هیچ مزایا چیکارکنه خداازتون نگذره بااین عدالتتون
    • کارمند بانک قرض الحسنه IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      در جواب حاج آقا جمشید: حاج آقای عزیز بانک مثل من و شما باید دخل و خرجش باهم بخونه بانک که نمیتونه به همه وام 4% بده از کجا بیاره این همه پولو؟ شما باید سپرده گذاری کنید از پول شما بقیه استفاده می کنند از پول بقیه هم شما استفاده می کنید بانک وظیفش چرخش پول و رفع نیازهای مردمه..
    • کارمند بانک قرض الحسنه IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      در جواب ناشناس: این طرز فکر شما اصلا درست نیست کارمند بانک یه کارمنده مثل بقیه کارمندها نسبت بهش اینقدر کینه نداشته باش، اتفاقا امین پول مردمه حتی به ریال حساسه. جزو مشاغل خیلی سخت هست چون باید همه رو راضی نگه داری یه سوال این همه اختلاس شده تاحالا از حساب کی هزار تومن کم شده؟

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