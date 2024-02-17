به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا کنون ۲۰ شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کرده‌اند.

بر اساس بیانیه باشگاه اسیر فلسطینی، با بازداشت این ۲۰ نفر مجموع شمار شهروندان فلسطینی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به دست نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند، به ۷ هزار و ۶۰ نفر رسید.

این آمار در حالی است که اشغالگران بامداد امروز به روستای النصاریه واقع در شمال کرانه باختری حمله کردند. عناصر صهیونیست در این حمله به منازل تعدادی از شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری یورش برده و این خانه‌ها را تفتیش کردند.

رسانه‌های فلسطینی نیز گزارش دادند که اشغالگران صهیونیست به منطقه برطعه واقع در جنوب غرب جنین حمله کرده و تعدادی از کارگران اهل نوار غزه را که در این منطقه ساکن بودند بازداشت کردند.

روستای عراق بورین واقع در جنوب شهر نابلس نیز شاهد حمله بامدادی عناصر صهیونیست از سمت محور شمالی این روستا بود. ارتش رژیم صهیونیستی به همراه تجهیزات نظامی خود به منطقه نابلس جدید و حجه واقع در شرق قلقیلیه در کرانه باختری یورش بردند.

این نظامیان اشغالگران به روستاهای اسکاکا و یاسوف واقع در سلفیت و منطقه قبلان در جنوب نابلس نیز حمله کردند.

۲ مؤسسه حقوقی کمیته امور اسیران و باشگاه اسیر فلسطین پیشتر طی گزارشی اعلام کردند که شمار فلسطینیان ساکن کرانه باختری که از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی و آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند افزایش یافته است.