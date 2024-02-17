به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری پیش از ظهر شنبه در خصوص اقدامات صورت گرفته برای برگزاری انتخاباتی باشکوه با بیان اینکه شوق حضور پای صندوق رأی بسیار است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه نخبگانی، اساتید و دانشجویان علمی، ورزشی، هنری نمایندگان ویژه فرماندار هستند و تعداد زیادی از نخبگان در اجرای انتخابات همراه ما هستند.

فرماندار مشهد مقدس با اشاره به اینکه در ۲۳ منطقه و ۱۴ حوزه انتخاباتی مشهد و کلات تمامی عوامل اجرایی آموزش‌های مهم خود را دریافت کردند، افزود: کمیته مشارکت در تمامی اقشار جامعه، اعم از کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجویان، پزشکان و… نماینده‌ای را انتخاب کرده است که با کمک آنها جلساتی در راستای هم‌افزایی انتخابات و رفع ابهامات صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در روزهای آینده مانور حضور در شعب اخذ رأی خواهیم داشت تا تمامی عوامل اجرایی آمادگی داشته باشند، افزود: همچنین کافه گفت‌وگوهایی در سطح شهر فعال شده است که روزانه با مردم در حال گفت‌وگو هستند.

داوری با بیان اینکه در هفته آخر انتخابات سامانه‌ای رونمایی خواهد شد که به صورت تلفنی، اپراتورها در ۳۰ خط پاسخگوی مردم در مورد انتخابات خواهند بود، افزود: در روز اخذ رأی کسانی‌که نیاز به شعب سیار داشته باشند با این سامانه تلفنی تماس خواهند گرفت. ظرفیت خوبی را ایجاد کردیم که یک روز قبل از شروع انتخابات همه عوامل اجرایی در شعب اخذ رأی حضور دارند.

فرماندار مشهد ابراز کرد: در نرم‌افزار «نشان» در حوزه انتخابیه مشهد و کلات، آدرس شعب اخذ رأی برای دسترسی بهتر شهروندان طراحی شده است. علاوه بر اینها اپلیکیشنی با عنوان «انتخابات من» طراحی شده است که مردم می‌توانند از طریق سامانه‌های مختلف آن را دانلود کرده و با ما همراه شوند.