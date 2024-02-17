ریزش یک ساختمان در حال ساخت ۳ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی ایتالیا روز شنبه اعلام کردند که ریزش یک ساختمان سوپرمارکت در حال ساخت در شهر فلورانس ایتالیا دست کم سه کارگر را کشت و دو نفر دیگر مفقود شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که یک تیر بتن بر روی یک ساختمان پیش ساخته محل تجمع کارگران سقوط کرد و سپس فرو ریخت. مقامات محلی گفتند که تیم‌های امدادی در حال جستجوی مفقودان هستند و بیم آن دارند که تعداد قربانیان بیشتر شود.

سه کارگر دیگر که از زیر آوار ساختمان فروریخته بیرون آورده شده بودند به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و بعداً گفته شد که وضعیت آنها وخیم است.

یوجنیو جیانی، رئیس منطقه توسکانی شهر فلورانس، گفت که در زمان حادثه حدود ۵۰ نفر در محل حضور داشتند، اما گزارش شده است که تنها هشت کارگر در زمان ریزش در اتاقک پیش ساخته بوده‌اند.

سوپرمارکت در حال ساخت بخشی از فروشگاه زنجیره‌ای اسسلونگا ایتالیا است.

داریو ناردلا، شهردار فلورانس، در پی وقوع این حادثه، در این شهر یک روز عزای عمومی اعلام کرد.