به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر شنبه با عنوان همایش «رأی اولی‌ها و جشن تکلیف سیاسی» با حضور دختران دانش‌آموز در اردبیل برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، اظهار کرد: دانش‌آموزان پایه دوازدهم آماده حضور و تجربه مشارکت در انتخابات اسفند امسال را دارند که قطعاً همه آنها در پای صندوق‌های رأی حاضر شده و در صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به کاندیداهای شایسته رأی خواهند داد.

کلام‌الله صفری تصریح کرد: این انتخابات خار چشم دشمنان خواهد شد چرا که سال‌ها است تبلیغات منفی با هدف منصرف کردن ملت ایران از حضور در پای صندوق‌های رأی انجام می‌دهند در حالی که حضور و مشارکت بالای مردم می‌تواند خنثی‌کننده همه این توطئه‌ها باشد.

وی گفت: باید برای تعیین سرنوشت خود و جامعه در انتخابات حاضر شویم و اجازه ندهیم تا دشمن بخواهد برخی زمینه‌سازی‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد و قطعاً نوجوانان ما با آگاهی از این حیله‌های دشمن سعی خواهند کرد تا پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: دهه هشتادی‌ها دلسوزتر از هر زمان دیگر در دفاع از این انقلاب در عرصه‌های مختلف حاضر شده و در راهپیمایی اخیر در ۲۲ بهمن اوج شکوه و عظمت آنها را در خیابان‌ها شاهد بودیم که در دفاع از انقلاب لحظه‌ای قصور و کوتاهی نکردند.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همایشی که امروز به عنوان جشن تکلیف سیاسی برگزار شد با حضور دختران شکوه و عظمت خاصی را داشت و قطعاً در همه مناطق و نواحی برای پسران نیز چنین آیینی برگزار خواهد شد تا شاهد حضور و مشارکت بالای آنها در پای صندوق‌های رأی باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: اظهار تعلق به جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های این کشور برای نوجوانان تکلیفی سنگین و احساس مسئولیتی خطیر فراهم کرده تا بتوانند در این انتخابات ادای دینی شایسته داشته باشند.