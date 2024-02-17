به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولین نشست هماندیشی با حضور مسؤولان ورزشی ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور و نواب رئیس فدراسیونهای ورزشی به میزبانی استان خوزستان بیان کرد: نیاز بود ما سیاستها و برنامههای خودمان را برای سال آینده برای ورزش بانوان با توجه به ظرفیتهای خوبی که در عرصه توسعه ورزش بانوان در سراسر کشور وجود دارد، توضیحاتی را ارائه کنیم.
وزیر ورزش و جوانان افزود: حوزه معاونت ورزش بانوان نیز برنامههای خود را ارائه و اقداماتشان را تبیین کردند و در ادامه صحبتهای معاونان استانها و دغدغههای نواب رئیس فدراسیونهای ورزشی را شنیدیم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی گفت: این نشستها میتواند به رشد و توسعه هرچه بیشتر ورزش در سطح کشور کمک کند، اگرچه این جلسه خاص ورزش بانوان بود و ما هم سیاستهای خودمان را در ارتباط با برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور و همچنین آمایش سرزمین را که سال آینده وارد مرحله اجرایی آن خواهیم شد، بیان کردیم.
وزیر ورزش و جوانان در خصوص حضور زنان در ورزشگاهها به ویژه در خوزستان بیان کرد: در این ارتباط یک دستورالعمل کلی وجود دارد و یک موضوع کلی اعلام شده که مجموعه ورزشی به عنوان سیاستهای کلی با آن موافق است، اما هر منطقه میطلبد که سیاستهای داخلی خود را بر اساس مصوبات شورای تأمین استان انجام بدهد که اگر شرایط و زیرساخت مناسب برای حفظ کرامت بانوان ما فراهم باشد، میتوانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند.
وی تاکید کرد: حضور بانوان در ورزشگاهها منوط بر این است که در ورزشگاهها به ویژه فوتبال امکانات لازم را داشته باشد. در خوزستان نیز بانوان هم میتوانند حضور داشته باشند، در مجموع شورای تأمین استان با توجه به جمیع جهات از جمله امکانات لازم اگر شرایط لازم فراهم شود، قطعاً این مساعدت و همکاری را با ما هم خواهد داشت.
هاشمی در خصوص اساسنامه فدراسیونهای ورزشی اظهار کرد: ما اعتقاد داریم دوران اینکه فدراسیونهای ورزشی همگی دارای یک اساسنامه واحد شوند، گذشته است، ما باید با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی کشور و با استفاده از ظرفیتهای فدراسیونهای ورزشی بتوانیم برای هر فدراسیون اساسنامه تخصصی خودش را تدوین کنیم.
وی در خصوص رشتههای المپیکی و پارالمپیکی گفت: برنامههای المپیک و پارالمپیک برعهده کمیته ملی المپیک و پارالمپیک است، البته ما در نشستهای تخصصی با هر فدراسیونی حضور داریم و برنامههای آنها را با حضور مسؤولان کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی که امکان حضور در بازیهای المپیک و پارالمپیک را دارند، رصد میکنیم. وزارت ورزش و جوانان به طور کلی حمایت میکند اما بخشهای تخصصی متعلق به دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک است.
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