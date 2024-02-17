عدم مشارکت در انتخابات منجر به تشکیل مجلس ضعیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی عصر شنبه در نشست تخصصی جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده در گیلان با اشاره فرازی از خطبه‌های نهج البلاغه اظهار کرد: بی تفاوتی در قبال تهاجم و جنگ نرم فرهنگی شایسته امت اسلامی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر وحدت و همدلی جبهه حق برای رسیدن به تعالی بیان کرد: انسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه در جبهه حق منجر به دشمن می‌شود.

حجت الاسلام نجفی گیلانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به نیروهای دلسوز و جهادی نیازمند است، گفت: تبیین معارف اسلامی و دینی نیاز ضرورت مند نسل امروز است.

وی با بیان اینکه واقعه کربلا آئینه عبرت مسلمین و جهان بشریت است، افزود: عدم اتحاد و همدلی و نفاق حادثه کربلا را رقم زد و این مساله باید به عنوان یک نکته پندآموز برای جامعه اسلامی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه رأی ندادن یک نوع مشارکت در انتخابات است، گفت: رأی ندادن یک نوع فرصت سوزی برای انتخاب اصلح و تغییر سرنوشت خویش است.

حجت الاسلام نجفی ادامه داد: عدم مشارکت در انتخابات منجر به فرصت سازی برای افراد ناکارآمد و در نتیجه تشکیل مجلس ضعیف می‌شود.