رژیم صهیونیستی بازنده اصلی جنگ غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد انتفاضه و قدس روز شنبه ۲۸ بهمن با حضور رئیس این ستاد، نمایندگان دستگاههای مختلف عضو ستاد و حضور برخط رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور برگزار شد.
سردار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس در ابتدای جلسه با تقدیر از حضور باشکوه و پرنشاط و معنادار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم ایران در سراسر کشور، بهرغم همه جریانسازی دشمن حضوری پرشور و معنادار در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند که فصل جدیدی از شکوفایی و پیشبرد آرمانها و اهداف انقلاب و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وی با اشاره به پیروزی مطلق جبهه مقاومت و شکست غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی و حامیان آنان در چهار ماه گذشته گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ نابرابر و نامتقارن غزه، به گونهای بود که انزجار و نفرت عمومی تمام کشورها و ملتهای جهان را به همراه داشت و این حجم از نفرت و آگاهی عمومی نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی، برای حامیان این رژیم یک شکست بزرگ بود، چرا که توانست تبلیغات امپراطوری های رسانهای آنان را که سعی در تطهیر رژیم غاصب اسرائیل و ممانعت از حمایت مردم دنیا از مقاومت را داشتند، خنثی کند.
سردار شریف با اشاره به پیامدها و دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی گفت: رژیم صهیونیستی هم در جبهه نظامی و امنیتی و هم در جبهه رسانهای شکست خورده است و امروز بازنده اصلی جنگ است زیرا هم در افکار عمومی مردم جهان و هم دادگاههای بینالمللی به شدت محکوم شده است و برای افکار عمومی دنیا روشن شد که رژیم غاصب صهیونیستی در ۷۰ سال گذشته چه جنایاتی انجام داده است.
وی با اشاره به مطرح شدن زمزمههای حمله مجدد رژیم صهیونیستی به منطقه رفح گفت: از روزی که موضوع حمله به رفح مطرح شده است، افکار عمومی و کشورهای جهان نسبت به آن واکنشهای شدیدی نشان دادند و خیزش جدیدی در میان ملتهای جهان در حمایت از فلسطین اتفاق افتاده است. بنابراین حمله به رفح برای این رژیم دستاوردی به همراه نخواهد داشت و شرایط میدانی را سختتر میکند.
رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی و همچنین محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سازمانها و مجامع بین المللی گفت: ملت ایران با تداوم حمایت از مردم غزه در قالب برگزاری جمعههای خشم همواره حامی و پشتیبان مردم فلسطین بودهاند و نباید این حمایتها با گذشت زمان کمرنگ و کم رونق گردد زیرا در این برهه از زمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تاکید کرد: طولانی شدن روند مقاومت نباید موجب احساس بی تفاوتی و کم رونق و کمرنگ شدن حمایت از مردم غزه و جبهه مقاومت شود.
رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس افزود: لازم است، رسانهها نیز به طور گسترده به انعکاس و بازتاب این اعتراضات و محکومیتها بپردازند و اجتماعات مردمی را منعکس کنند.
سردار شریف به حمایت شجاعانه و درخشان برخی کشورهای مسلمان عربی از جمله یمن، لبنان، عراق و سوریه از مردم غزه در چهار ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: یمنیها در حمایت از مردم غزه و کنترل شریانهای حیاتی رژیم صهیونیستی و ناامن کردن مسیر کشتیهای آمریکایی برای رساندن سوخت به اسرائیل در دریای سرخ، سنگ تمام گذاشتند و در واقع جزو کشورهای پیشتاز در حمایت از مردم غزه بودند.
وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی حماسی و قاطعانه یمن از مردم غزه و واردسازی ضربات سنگین و کارآمد به پیکره رژیم گرگ صفت صهیونیستی گفت: زمزمههایی مبنی بر اقدام برخی از کشورهای عربی در ایجاد راههای میانبر و جایگزین برای کمک به رژیم صهیونیستی برای فرار از مخمصهای که مقاومت یمن در دریای سرخ برای صهیونیستها رقم زده است، شنیده میشود که بیانگر خیانت آنان در شرایط خطیر تاریخی امروز به فلسطین و مردم غزه است.
رئیس ستاد انتفاضه و قدس تاکید کرد: دنیای اسلام و جهان عرب این خیانت را هرگز فراموش نمیکند و آنان در این کشتار عظیم و نسل کشی که تمام نمادهای بشری و انسانی را هدف قرار داده، سهیم هستند و افکار عمومی جهان و ناظران سازمانهای المللی قطعاً این جنایات و خیانتها را محکوم میکنند.
سردار شریف افزود: در پشت مرزهای رفح، کمکهای بشردوستانه و امکانات معیشتی و بهداشتی آماده شده که اسرائیل از رساندن آنها به غزه ممانعت میکنند.
وی تاکید کرد: مردم غزه علی رغم همه سختیها و مشکلات و جنایاتی که در حق آنان انجام شده، مصممتر و با انگیزه تر و امیدوارتر از گذشته، مبارزات خود را ادامه می هند و از حدود ۷۰ هزار رزمنده آموزش دیده همچنان ۶۹ هزار نفر رزمنده آماده در غزه و فلسطین برای ادامه مبارزات وجود دارد.
سخنگوی سپاه گفت: پیام رزمندگان مقاومت در این مبارزه جانانه و بی نظیر، برای اسرائیل و طرفداران مذاکره این است که به هیچ وجه از خواستههای مردم غزه کوتاه نخواهند آمد.
سردار شریف اضافه کرد: خواستههای آنان نیز مشخص است. شروط آنان، پایان جنگ، پایان محاصره غزه و آزادی اسرای فلسطینی است. این سه موضوع، شروطی هستند که مبارزان فلسطینی از ابتدا دنبال میکردند و با امیدواری به توانمندیهایی که دارند، این سه خواسته را مطالبه میکنند.
وی با تاکید بر اینکه حضور میدانی و حمایتهای مردم در این برهه بسیار مهم است گفت: مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی همواره از فلسطین حمایت کردهاند و اقشار و صنوف مختلف با حضور در تجمعات متعدد از ابتدا تاکنون حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردهاند و تجمعات جمعه خشم به طور هفتگی در استانهای مختلف برگزار شده است.
سردار شریف گفت: رسانههای مختلف و افکار عمومی، این حمایتهای گسترده را رصد میکنند و ما باید به طور مداوم این حضور میدانی پرشور را داشته باشیم و روز جهانی قدس پیش رو که همزمان با ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۳ برگزار میشود، از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و میتواند پیام مهم و معناداری را به جهان مخابره نماید.
وی گفت: نمایشگاه مطبوعات امسال میتواند فرصتی فراهم آورد تا خبرنگاران تجمعی در حمایت از مردم مظلوم غزه داشته باشند و هم اینکه غرفهای به منظور تبیین ابعاد عملیات طوفانالاقصی دایر شود و یا رسانهها به طور تخصصی به این موضوع بپردازند.
شریف یادآور شد: رژیم صهیونسیتی امروزه به شدت برهم ریخته و تونلهای حماس به بلای جان این رژیم تبدیل شده است. بزرگترین مزیتی که رژیم صهیونسیتی به آن میبالید نیروی انسانی و توانایی فنیاش بود ولی طوفانالاقصی نشان داد که همه اینها دروغی بیش نبود. صهیونیستها هیچگاه آمادگی چنان درگیری طولانیمدتی را نداشتند و این عملیات خسارت غیرقابل جبران را برای رژیم اشغالگر قدس به همراه داشته است.
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