شهادت ۶۶ فلسطینی دیگر در حملات امروز به مرکز و جنوب نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی اعلام کردند که با شهادت ۶۶ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، شمار شهدای حملههای امروز رژیم صهیونیستی به غزه از ۲۸۸۵۸ نفر فراتر رفت.
از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که از صبح امروز تاکنون ۱۱ فلسطینی در نتیجه حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به خانیونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدهاند.
علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی با حمله به شرق شهر رفح و یک زمین کشاورزی در شمال این شهر که محل اسکان آوارگان فلسطینی است، شماری از فلسطینیان را زخمی کرد.
خبرنگار المیادین گزارش داد که پیکر ۴ شهید حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به بیمارستان «ابو یوسف النجار» واقع در شهر رفح منتقل شده است.
علاوه بر این جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بمباران دیرالبلح در مرکز نوار غزه را از سر گرفتند.
بیتحانون در شمال نوار غزه نیز آماج حملههای توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی است.
این در حالی است که کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است.
این وزارتخانه افزود که در حملههای ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شدهاند. در این بیانیه آمده است که شمار شهیدان غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته میلادی تاکنون به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار زخمیها نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.
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