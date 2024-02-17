به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المنار لبنان بامداد یکشنبه اعلام کرد که دست‌کم ۶ فلسطینی از جمله دو کودک و یک زن در حمله صهیونیست‌ها به منطقه خربة العدس، محل اسکان آوارگان واقع در شمال شهر رفح به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر برخی منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپاد گروهی از فلسطینیان را در نزدیکی گورستان دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف قرار داد که دستکم دو نفر تا کنون به شهادت رسیده‌اند.

پیش‌تر، رسانه‌های فلسطینی اعلام کرده بودند که در حملات روز شنبه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب و مرکز نوار غزه تا این لحظه ۶۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش ایرنا، گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، میان اسرائیل و حماس آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد.

این وقفه در جنگ، ۷ روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر برابر با اول دسامبر ۲۰۲۳، آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت. این رژیم برای تلافی حملات غافلگیرکننده «طوفان الاقصی» و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از هفتم اکتبر شمار شهدای غزه به بیش از ۲۸ هزار نفر رسیده است.